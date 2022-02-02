О нескольких участках теплотрассы во дворе дома № 18/1 по ул. Касымханова сообщил «НГ» житель Костаная Акылбек КОЖАХМЕТОВ.

Ул. Касымханова, 18/1. На изгибе тонких труб нет изоляции

- Эти трубы, что называется, деланы-переделаны, латаны-перелатаны, так и не могут нормальную изоляцию на них сделать, - возмущается Кожахметов. - В нескольких местах они полностью открыты, в нескольких - изоляция очень ветхая. Хотелось бы, чтобы изоляция была более качественной.

На другом участке трубы тоже нет изоляции. И в целом она очень ветхая

На указанном месте корреспонденты «НГ» увидели теплотрассу с прорехами или полностью открытую в нескольких местах. В целом изоляция выглядит как из прошлого века.

Трубы во дворе дома № 67 по ул. Пушкина, о которой «НГ» писала две недели назад, работники КТЭК хорошо утеплили.

Ул. Пушкина, 65. Трубы в торце дома спустя две недели закрыли рубероидом

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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