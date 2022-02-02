О свалке рядом с домом № 89 по ул. Дулатова сообщил «НГ» житель Костаная Сергей САЯПОВ.

Ул. Дулатова, 89. Свалка начала скапливаться после первой выброшенной елки

- После Нового года люди стали активно выкидывать елки, - пояснил он. - Потом к этим елкам добавился другой мусор: старая мебель, картон, бытовые отходы. Свалка разрастается прямо на глазах. При этом контейнеры под завязку никогда не заполняются, но людям проще выкинуть мусор рядом, чем дотянуться до бачков.

Ул. Пушкина, 65. Свалка спустя две недели осталась на месте

Свалку во дворе дома № 65,по ул. Пушкина, о которой «НГ» писала две недели назад, до сих пор не убрали.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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