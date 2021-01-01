Куда пойти с 3 по 9 февраля
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
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5 февраля,
12.00
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«Ку-ка-ре-ку», Г. Ландау, сказка
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6 февраля,
12.00
|
«Маленькая фея», В. Рабодан, сказка
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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4 февраля,
18.30
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«Кішкентай адамның үлкен трагедиясы», А.Чехов, комедия
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6 февраля,
17.00
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«Сұлтанның аты - сұлтан», С. Ваннус, комедия, реж. Б. Абдураззаков
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9 февраля,
18.30
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«Өкініш», А. Шаяхмет, трагикомедия
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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3 февраля,
19.00
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«Одного кто знает?», Б. Швайгер, монодрама
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4 февраля,
18.30
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«Кукла для невесты», А. Коровкин, лирическая комедия
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5 февраля,
12.00
|
«В гостях у дядюшки Поиграя», М. Супонин, спектакль-игра
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5 февраля,
17.00
|
«Кукла для невесты», А. Коровкин, лирическая комедия
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6 февраля,
12.00
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«Правильно питайся, здоровьем заряжайся», сказка
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6 февраля,
17.00
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«Кукла для невесты», А. Коровкин, лирическая комедия
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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11 февраля,
18.30
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Концерт оркестра русских народных инструментов «Зимняя дорога»
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