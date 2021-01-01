Президент РК Токаев на съезде партии «Нур Отан» вновь пригрозил «заметным в бизнесе персонам», которые до сих пор не перечислили пожертвования в фонд «Қазақстан халқына». Поддерживаете ли вы эти действия главы государства? Да. Государство дало им возможность разбогатеть, пусть теперь делятся с народом.

Да. Но тратить средства нужно прозрачно и только на решение социальных проблем.

Нет. Когда заставляют перечислять, это уже не благотворительность, а рэкет получается.

Нет. Наша олигополия честно заработала свои капиталы и ничего народу не должна.

