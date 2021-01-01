НашАфишка

Куда пойти с 3 по 9 февраля

 Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 90-11-39

5 февраля,

12.00

 

«Ку-ка-ре-ку», Г. Ландау, сказка

6 февраля,

12.00

«Маленькая фея», В. Рабодан, сказка

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

4 февраля,

18.30

«Кішкентай адамның үлкен трагедиясы», А.Чехов, комедия

6 февраля,

17.00

«Сұлтанның аты - сұлтан», С. Ваннус, комедия, реж. Б. Абдураззаков

9 февраля,

18.30

«Өкініш», А. Шаяхмет, трагикомедия

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

3 февраля,

19.00

«Одного кто знает?», Б. Швайгер, монодрама

4 февраля,

18.30

«Кукла для невесты», А. Коровкин, лирическая комедия

5 февраля,

12.00

«В гостях у дядюшки Поиграя», М. Супонин, спектакль-игра

5 февраля,

17.00

«Кукла для невесты», А. Коровкин, лирическая комедия

6 февраля,

12.00

«Правильно питайся, здоровьем заряжайся», сказка

6 февраля,

17.00

«Кукла для невесты», А. Коровкин, лирическая комедия

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy 

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

11 февраля,

18.30

Концерт оркестра русских народных инструментов «Зимняя дорога»