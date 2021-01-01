Хотим выразить слова благодарности бригаде № 20 областной станции скорой помощи по городу Костанаю, а именно фельдшеру Анастасии Карташовой.

29 января 2022 года, поздно вечером, нашей пятимесячной внучке резко стало плохо, ребенок у нас на глазах стал задыхаться. Мы вызвали скорую помощь, которая прибыла в течение 15 минут. На наше счастье, к нам приехала Анастасия Карташова, которая очень быстро и безошибочно поставила диагноз «острая аллергическая реакция» со всеми вытекающими: бронхоспазм, отек горла, удушье. Квалифицированно оказала своевременную медицинскую помощь и находилась с нами, пока нашей девочке не стало легче. Ее уверенность и спокойствие передались нам, ребенок успокоился, заснул. Скорая уехала. Уходя, Анастасия сказала, чтобы в случае повторного приступа мы вновь вызывали помощь. К нашему сожалению, нам пришлось это сделать. И вновь очень быстро сработали диспетчеры областной станции скорой помощи. Анастасия перезвонила в течение 5 минут, четко дала нам все указания, и уже через 10 минут мы ехали в машине скорой помощи в больницу. К счастью, пока ехали, малышке стало легче, дополнительные манипуляции не понадобились. Все время нас сопровождала Анастасия. К слову сказать, на следующий день детский врач-аллерголог полностью подтвердила диагноз Анастасии и по достоинству оценила ее компетентность при оказании нашей девочке экстренной медицинской помощи.

Безусловно, что вся команда областной станции скорой помощи сработала слаженно, как единый, хорошо настроенный организм, это сложно было не заметить и тоже хотелось бы отметить.

Знаете, можно много рассуждать о временах и нравах, но, когда встречаешься с такими людьми, как Анастасия Карташова, появляется вера в людей, которые находятся на своем месте и спокойно, квалифицированно, неравнодушно делают свое дело, а не рассуждают о проблемах и сложностях!

Мы благодарны, что жизнь свела нас именно с этой молодой, но очень талантливой девочкой! Можно сказать без преувеличения, что Анастасия Карташова спасла нашей внучке жизнь! Очень хочется, чтобы таких молодых специалистов замечали и поддерживали!

Татьяна КЛИМЕНТЬЕВА от семей Климентьевых и Анашко, Костанай