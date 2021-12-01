Алматинский режиссер поставил «Пиковую даму» в костанайском театре кукол

Премьера спектакля «Пиковая дама» пройдет 4 и 5 декабря. Идея принадлежит молодому алматинскому режиссеру Антону ЗАЙЦЕВУ, который больше года воплощал ее вместе с костанайскими актерами. Режиссер называет постановку своей первой мистической работой, а для костанайского театра кукол она станет вторым спектаклем для взрослых после «Старика и море». О премьере, творческих исканиях и мистике на сцене корреспондент «НГ» поговорила с режиссером и сотрудниками театра.

Сначала - актер, потом - режиссер

Первой в театре кукол перевоплотилась сцена: за четыре дня до премьеры, 30 ноября, она стала крышей петербургских домов. Мансарды, чердачные окна и дымоходы расстроились так, что заняли даже ступени, поэтому попасть на сцену можно, только высоко подпрыгнув.

Антон Зайцев: «Кукол Графини в спектакле будет десять!»

- Все действие спектакля происходит на крыше Петербурга. Почему? - сразу интересуюсь у режиссера.

- Я пять лет учился в Петербурге, в Государственной академии театрального искусства, это потрясающий город, - объясняет Антон Зайцев. - Окончил в Алматы школу и сразу поехал в Питер. Сначала поступил на актерский факультет, потом - на режиссерский. Всегда хотел работать в театре кукол, поэтому освоил две специальности. Почему крыша? Так я задумал, в книге вы этого не найдете и ни в одном спектакле тоже. Крыша - такое место… Когда вы видите человека на крыше, что вы прежде всего думаете? Самоубийца! Или романтик безбашенный! Вот Германн для меня - это что-то между романтиком и самоубийцей.

Своей первой знаковой кукольной ролью Антон считает Тиля в «Синей птице», а режиссерской работой - спектакль для взрослых в алматинском театре кукол «Жила-была старушка» по Рэю Брэдбери. Кстати, он стал одной из первых взрослых постановок для кукольных театров в Казахстане.

- Все больше знают «Вино из одуванчиков» Брэдбери. Это была ваша идея взять его ранний рассказ?

- Нет, этого рассказа из его первого сборника я тогда не знал. Его принесла мой партнер Наташа Лоскутова, и получилась классная история. Мы создали отдельный независимый проект и ставили его на разных площадках. Зарабатывали деньги, вкладывали свои, бюджетных средств у нас не было. Спектакль долгое время шел в разных театрах. Я водил главную героиню старушку и играл могильщика. Это уже была постановка, где задействовали кукол и актеров. Лет 7 я играл на сцене, был кукловодом, потом стал совмещать с режиссерской работой. Сейчас у меня идут более 25 спектаклей по Казахстану и России.

- То есть начинали с более легких тем, потом перешли на классику, на мистику?

- Я не могу так сказать. По постановке «Теремок» может быть сложнее «Пиковой дамы». У меня разделений на сложные и легкие темы нет. И проблема Зайчика, оставшегося без дома, для детей может быть такой же глобальной, как алчного Германна для взрослых. Из классики я ставил «Кукольный дом» в драмтеатре Актобе, «Абая» по мотивам романа Мухтара Ауэзова и «Слов назидания». Из детской классики - «Теремок», «Золушку», «Дюймовочку».

«Надо найти крючки»

Антон отвлекается на просьбу сотрудников театра сделать прогон, прыгает на сцену, руководит летящей луной, маленькой каретой, заставляет Лизаньку шить платье…

- Три года назад я с двумя своими партнерами открыл в Алматы Тотальный театр синтетических искусств, где мы сочетаем практически все: от кукол до живой игры актеров на сцене и даже оперы и балета, - продолжает он разговор. - Зарабатываем на спектаклях, вкладываем свои средства. Арендуем помещение бывшей советской музыкальной школы, которое сейчас сдают под офисы. Мы создали зал на 120 мест, в котором летом обновили ремонт и вот там творим. Сейчас в нем идет «Рок-Кармен» - взрослый спектакль. И детские - «Петя и Волк» под музыку Прокофьева, «Дюймовочка» под музыку Чайковского. Постоянной труппы у нас нет, есть приглашенные актеры. Как только появляется проект, объявляем кастинг, устраиваем пробы.

Луна взошла над крышами Петербурга

- Кто предложил поставить «Пиковую даму»?

- Мне позвонили из вашего театра кукол, сказали, что хотели бы спектакль для взрослых. Я взял время подумать, потом предложил «Пиковую даму». Со мной сразу согласились, и мы начали работать.

- До этого мы работали с алматинскими режиссером Диной Жумабаевой и художницей Юлией Черновой над постановкой «Старик и море». От них мы очень много слышали об Антоне, - добавляет заведующая литературной частью областного театра кукол Гульмира МИРАМОВА. - Мы узнали, что он молодой, талантливый, нестандартно мыслящий, захотелось с ним поработать.

Карты - особый атрибут спектакля

Антон Зайцев тут же отмечает, что окончательный выбор постановки всегда зависит от него, он не будет ставить то, что ему навязывают, и то, что не интересно. На этом фоне даже расставался с некоторыми театрами.

- Можете привести конкретный пример. Какую идею вам предложили, а вы отказались и почему?

- Например, не люблю создавать истории к каким-то юбилеям, памятным датам. Или о конкретной личности, если не считаю ее значимой или мне кажется неверной трактовка ее значимости. Я не будут этого делать. Всегда надо найти крючки.

В Алматы ждет Гюго

Пушкин, по словам Антона, это такой мощный крючок, что давно его зацепил, впечатлил и дал кучу идей для творчества.

За несколько дней до премьеры работа на сцене театра кукол кипит вовсю

- Я, например, помню, что на меня большее впечатление произвела даже не книга, а опера, которую слушала на одном из музыкальных сайтов. Пласидо Доминго играл Германна. И столько было трагизма в его: «Я болен, болен, я влюблен!» Вы свое первое впечатление от прочтения «Пиковой дамы» помните? Или от прослушивания оперы?

- Совершенно не помню, - смеется Антон. - Помнил только, что пиковая дама - это тайный недоброжелатель. Оперу тоже слушал, не вживую, конечно. Она трогает. Я вообще поклонник хорошей литературы, а это же целый Пушкин! И, конечно, перед постановкой я перечитал произведение и перечитываю его на каждой репетиции.

- Центральным персонажем будет графиня? Именно вы решали, кто будет куклой, а кто живым человеком?

- Да, это решал я. В этом спектакле будут и куклы, и живые актеры. Персонаж графини - один из основных, который воплотят десять кукол! Четыре - от планшетной, тростевой до вертепной - и плюс шесть кукол теней. И самой большой, четырехметровой куклой тоже будет Графиня. Почему? Вот вас же кто-то водит, человек попадет под власть дьявола или судьбы. Вот такое образное решение…

- Вы бы посоветовали зрителям перед тем, как пойти на вашу премьеру, перечитать Пушкина?

- Даже не знаю…Спектакль - это, конечно, не замена книги, это отдельное художественное достояние. Книгу нужно читать. Спектакль - это отдельный культурный элемент. Станет ли он культурным достоянием, вопрос. Читать ли книгу перед премьерой? А может, лучше после? Пусть каждый решает сам.

Над вопросом о мрачной таинственности сюжета и его влиянии на работу Антон Зайцев лишь посмеялся, заявив, что «мистики, слава богу, не было».

Зато актриса Нэлли ЖУЛАМАНОВА, которая водит старуху графиню, с мистикой столкнулась вплотную.

Нелля Жуламанова назвала работу с Антоном Зайцевым подарком судьбы

- Никогда я еще столько раз не падала на сцене и со мной не происходили какие-то интересные вещи. Я, кстати, живу на улице Пушкина, - поделилась она с «НГ». - Графиня меня зацепила двуличием: она где-то добрая, где-то злая. И то, что мне доверили эту роль, - подарок судьбы.

Кому какую дать роль, решал Антон Зайцев. Как? Он не смог объяснить. Рассказал только, что перед работой над спектаклем проводил тренинги, чтобы узнать характеры актеров, сплотить их. Удалось ли ему это, оценит зритель.

Кстати, самого режиссера на премьере не будет. В начале декабря он улетел в Алматы, где ему предстоит воплотить другую свою глобальную идею - поставить кукольный спектакль для взрослых по роману Виктора Гюго «Человек, который смеется». Над этой постановкой он работал больше двух лет и, возможно, привезет ее в Костанай.

Фото автора