Ветеран ГОКа продолжает борьбу с ветряными мельницами, подав в суд на акима области

Житель Качара Владимир ШЕВЧЕНКО борется за благополучие своего поселка городского типа уже почти 13 лет. Почти каждый год пишет обращения к самым разным чиновникам о проблемах, которые самостоятельно качарцы решить не могут. Дошел до министра здравоохранения Алексея Цоя и Генеральной прокуратуры РК. А 25 ноября 2021 года обратился в новый специализированный межрайонный административный суд (СМАС) Костанайской области. Ответчики - группа местных чиновников во главе с акимом области Архимедом Мухамбетовым. Корреспондент «НГ» побывал в Качаре, чтобы на месте разобраться в сути претензий Шевченко.

Больницу - на место полиции

Владимир Шевченко - ветеран Качарского горно-обогатительного комбината. В Качары его перевели из Рудного еще в 1975 году. Тогда в поселке только строили первый дом. Почти 16 лет он проработал машинистом-инструктором.

- Я на власти внимания особо не обращал, потому что не верил, что они будут защищать интересы простого человека, - вспоминает Владимир Сергеевич. - В начале 80-х нужно было послать в ЦК профсоюзов Каз. ССР троих человек от Кустанайской области. Было голосование. Когда меня открытым голосованием выбрали, я встал и сказал: «Товарищи, я вам клянусь, что до конца своей жизни буду отстаивать интересы простого человека». Я же не знал, что потом эти профсоюзы разгонят... А моральная ответственность перед тем, что я клялся, осталась. Вот с 2008 года я обращаюсь к властям, чтобы улучшить жизнь в нашем поселке.

Эти дома Шевченко предлагает отремонтировать и отдать под общежитие для вахтовиков

В Качаре Шевченко первым делом показал единственное в поселке отделение полиции. В трехэтажном здании правоохранители занимают только первый этаж. Выше - кабинеты чиновников поселкового акимата, службы 109 и ЦОНа. Рядом - еще одно здание, первый этаж которого занимают пожарные, а верхние пустуют.

- На втором этаже было помещение для филиала суда, но суд остался в Рудном, а тут все пустует, - рассказывает активист. - Тут таких пустых площадей, в которых можно сделать что-то полезное, море! Здание, которое сейчас отдано под акимат и полицию, изначально строилось как поликлиника. Ее построили, ввели в строй, она и работала. А потом тогдашний аким Рудного (Николай - «НГ») Денинг по каким-то соображениям это помещение передал отделу внутренних дел. Тут в полиции всего 15 сотрудников. Сейчас в силах акима области вернуть это здание, чтобы его использовали по назначению!

Владимир Шевченко просит отдать первый этаж здания, занятый полицией, под больницу

Теперь Шевченко предлагает отдать полиции здание бывшего акимата, которое заброшено и никем не используется, хоть и принадлежит, по его словам, ССГПО. Там есть не только кабинеты, но и гаражи для служебных машин. Вот только из бюджета департамента полиции придется потратиться на косметический ремонт. Или в качестве альтернативы использовать верхние этажи здания, где размещается противопожарная служба.

В июне 2021 года Владимир Сергеевич обратился в редакцию «НГ» с открытым письмом к акиму области. В газете ему ответила руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам МУСАГАЗИНА. Она, кстати, тоже есть среди ответчиков по иску в СМАС.

- По сведениям акимата Рудного, ГККП «Качарская городская больница» управления здравоохранения акимата Костанайской области расположено в здании бывшего детского сада общей площадью 2 964,3 кв. м, - сообщила тогда Мусагазина. - Населению поселка Качар оказываются все виды медицинских услуг в полном объеме, а именно: стационарная медицинская помощь взрослому населению, стационарная медицинская помощь детскому населению, первичная медико-санитарная помощь, диагностика, экспертная медицинская деятельность. Численность прикрепленного населения в Качарской городской больнице составляет 10 524 человека, что соответствует предоставленному объему услуг и количеству койко-мест дневного стационара.

В коридорах качарской больницы едва разойдутся два человека

Владимир Шевченко с таким ответом не согласен. Корреспондент «НГ» убедился, что помещение не предназначено для больницы: коридоры узкие, в них еле сумеют разойтись два человека. Особенно если на их пути появится скамейка, на которой сидят ожидающие приема пациенты. Кабинеты врачей тоже нуждаются в расширении.

Александр Зацепин: «Если нам удастся привлечь молодых врачей, то разместить их негде»

- Здание перепланировано из детского садика в больницу еще в 1978 году, - рассказал «НГ» заместитель главного врача Качарской горбольницы Александр ЗАЦЕПИН. - У нас здесь и поликлиника, и стационар на 40 коек. Здесь же лаборатория, пищеблок и склады. Помещений действительно не хватает. Материально-техническое оснащение сейчас нормальное, лекарства и оборудование есть. Но их нужно хранить, а развернуть что-то новое возможности нет.

В кабинете УЗИ медсестра, врач и пациент вместе с аппаратом вынуждены использовать комнатку площадью 6,7 кв. м.

Кабинет УЗИ в Качаре занимает всего 6,7 кв. м

- Если вдруг нам удастся привлечь к себе молодых узких специалистов, то разместить их негде, - резюмирует Зацепин. - Потребность в новых врачах серьезная. Нам нужны дерматовенеролог, акушер-гинеколог, врач-рентгенолог и другие. Я недавно ездил в командировку в Актобе, агитировал молодежь приезжать к нам. Выпускаются они в 2022 году. Мы уже приготовили для них жилье. Но с рабочим помещением есть сложности.

И еще одна проблема, о которой врачи говорить не стали. Качарская больница относится к Рудному и считается городской, хотя и расположена в поселке. То есть все медики лишены сельских надбавок.

Реанимобиль появился в Качаре после встречи Шевченко с вице-министром здравоохранения

Есть и успехи в борьбе Шевченко за благополучие поселка. В 2019 году он был на приеме у Алексея Цоя, тогда еще - вице-министра здравоохранения. И тот пообещал, что в Качаре будет свой реанимобиль. Обещание исполнил, сейчас реанимобиль относится к парку скорой медицинской помощи. Хотя сама больница по-прежнему пользуется старыми «буханками». Шевченко пытался пробиться и в канцелярию премьер-министра, но его не пустили.

Из десяти проблем решили три

Всего Шевченко обозначил 10 проблем, с которыми он обращался к властям. По его словам, удалось решить пока только три.

Шевченко говорит, что поклялся защищать интересы простого человека

- В 2008 году к нам приезжал Денинг, говорил: «Качарцы, я вас люблю, но сейчас кризис, и я ничего не могу сделать», - вспоминает Шевченко. - Я психанул и вышел на тогдашнего заместителя акима области Виктора Мейстера. Золотой человек был! У нас тогда была авария, взорвался дымоход, так Мейстер тут три дня жил, пока не закончились восстановительные работы. Я написал ему письмо. За 2 года, несмотря на кризис, он решил три проблемы: сделал школу с казахским языком обучения, организовал в акимате местный ЦОН и отремонтировал кошмарную на тот момент дорогу Рудный - Качар. Ему качарцы до сих пор благодарны.

Сейчас Владимир Сергеевич просит отремонтировать внутриквартальные дороги в трех микрорайонах поселка. Из ответа Мусагазиной следует, что сделать это в 2021 году невозможно, «так как в текущем году производятся работы по ремонту тепловых сетей». На текущий ремонт дорог в поселке выделено 10 млн тенге - сумма очень маленькая.

- Я еще прошу создать в Рудном коммунальное предприятие или его аналог, которое бы занималось благоустройством поселка, - говорит Шевченко. - Сейчас акимат находит частника, который здесь что-то делает, но немного. А еще с 1993 года в Качаре летом нет горячей воды. Для этого нужно наш теплоцентр перевести на газ.

Еще одна претензия - в том, что бюджет Качара относится к 4-му уровню. Ветеран ГОКа не понимает, почему поселок, в котором добыли больше 400 млн тонн руды, является дотационным. Дело в том, что Качар получает вливания из бюджета Рудного.

Вместе с Шевченко мы пришли на прием к акиму Качара Саяту АХМЕДЖАНОВУ. Он человек в поселке новый, в должность вступил только в сентябре 2021 года. Но с активистом успел познакомиться.

- После обращения Владимира Сергеевича в суд мы собирались на совещание в гормаслихате по семи вопросам, которые он озвучивает, - сообщил аким. - Тогда мы решили изучить вопрос (о возвращении здания, в котором находится акимат, больнице - «НГ»). Сейчас зима, куда мы пойдем? Но мне сказали, что это вопрос на уровне области. Это не в моих полномочиях. К действиям Шевченко я отношусь положительно, потому что вопросы он актуальные поднимает. Я здесь живу и вижу эти проблемы. Дороги действительно нуждаются в ремонте. Нужно устанавливать новые детские площадки. Финансирования на самом деле не хватает. Исходя из запроса населения, мы сейчас готовим бюджетную заявку по девяти позициям. Хотим успеть до того, как утвердят бюджет Костанайской области. Будем так говорить: если в год нам 300 млн давать, то нам хватит. Сейчас нам трансфертами дают 50 млн тенге, а в общем у нас около 170 млн тенге. Эти 170 млн нужно довести до 300 млн, чтобы какая-то картинка в поселке появилась.

Дороги в Качаре нуждаются в срочном ремонте, а на некоторых асфальта не было никогда

Шевченко критикует и решение АО «ССГПО», руководство которого намерено построить в Качаре вахтовый поселок. Ветеран ГОКа считает, что предприятие вполне может отремонтировать заброшенные многоэтажки.

- Я был в 2013 году на приеме у руководителя управления бюджетной комиссии, - рассказывает Владимир Сергеевич. - Она мне пишет, что здания обследовали, нашли их собственников. Если они ничего не сделают с этими домами, то акимат Рудного подаст в суд, здания изымут, тогда аким Качара будет решать, что с этим делать. Тут-то собака и зарыта. Новый президент ССГПО Шахназаров был в Качаре, решил создать вахтовый поселок. Но ведь есть дома в частных руках, выкинь частников, доведи до ума и реши проблемы! Когда по моим движениям начали шевелиться, приезжают собственники домов и на нового акима бочку катят. Мол, не было проблем, а он пришел и сразу же заговорили об изъятии имущества. Как это можно расценить? Дома пустуют, никем не используются. Один собственник и вовсе у пятиэтажки три этажа разобрал, когда его госорганы тянуть начали. Какой дурак отдал эти дома в частную собственность?

Разбирались комиссия и суд

30 ноября в Качар по обращениям Шевченко приезжала комиссия областного маслихата во главе с его секретарем Сайлаубеком Ещановым. Комментируя итоги, Владимир Сергеевич назвал переговоры бессмысленными.

- Обещают, что подумают над тем, как финансово Качар поддержать. Но мне кажется, что это отговорка, и все, - говорит Шевченко. - У меня есть в моих семи вопросах пункт о том, что нужно привести в порядок кладбище. Оно в аренде на 48 лет. Его хозяин за ним плохо следит. Он обещал поставить туалет. Поставил, а потом этот туалет куда-то исчез. Люди чистят могилы, закидывают мусор в ров, там этот мусор и остается. Обещал огородить кладбище, но не сделал этого. Нужно вернуть кладбище на баланс государства. Я спросил Ещанова: они заезжали на кладбище, как я просил? Он ответил: нет. Спрашиваю: вы видели, в каком состоянии пустующие дома? Ответ: нет, не видели. О чем тогда разговаривать?

По словам активиста, вопрос о бюджете 4-го уровня комиссия проигнорировала. Остальные вопросы обсудили, но конкретных решений не предложили.

- Вместе с комиссией был директор нашей ТЭЦ, обсуждали горячее водоснабжение, - добавляет пенсионер. - Я его спрашиваю: «А вы знаете, что руководитель ССГПО мне говорил, что горячая вода будет? И упоминал 2019-й или 2020 год». А теперь нам горячую воду обещают только в 2023 году. Вот тут я уже не выдержал. Совсем не хотят, что ли, работать как положено?

Суд с акимом области закончился, не начавшись. На предварительном слушании судья СМАС Нурлан СВАНБЕКОВ вернул заявление истцу, пояснив, что оно составлено неграмотно с юридической точки зрения: Шевченко перечислил свои требования к властям, но не указал, какой именно закон или какие его права были нарушены. Такой иск суд принять по закону не может.

- В суд можно обратиться только в соответствии с административно-процессуальным кодексом, - пояснил истцу свое решение Сванбеков. - Там определен порядок обращений, в 131-й статье конкретно написано, из чего должен иск состоять. Должен быть предмет иска, его обоснование. Я вам давал срок на устранение недостатков, вы их не устранили, поэтому мне пришлось вернуть ваш иск. Обращаю внимание, что это не препятствует повторному обращению в суд. Объясню также, что вам нужно в своем обращении прописать предмет спора. Например, если вам налоговый комитет выставит какую-нибудь претензию, вы обращаетесь в суд с просьбой отменить эту бумагу и обосновываете. Я специально с вами встретился, чтобы объяснить, почему иск вернули.

Сейчас Владимиру Шевченко нужна помощь грамотного юриста. Активист планирует повторно обратиться в суд и обещает прибегнуть к новым методам борьбы за благополучие поселка.

- Когда депутаты из комиссии стали расходиться, я сказал: «Давайте так договоримся, я сейчас дождусь публикации бюджета на следующий год, потом пойду к нашим аксакалам и скажу, что вновь обращусь в суд», - рассказывает Шевченко. - Перед последней поездкой в столицу мне наши аксакалы показали два баннера, которые мы заготовили. Один с текстом «Архимед, верни поликлинику народу!», а второй «Дезиев, не доведи Качар до Жанозена-2» (Ибрагим Дезиев - председатель костанайского СМАС - «НГ»).

И все же Шевченко, опираясь на опыт работы с Виктором Мейстером, верит, что проблемы Качара могут быть решены и без таких крайних мер.

- Мне сейчас говорят: «Сергеич, да брось ты воевать с ветряными мельницами!» - размышляет он. - Если бы не было у меня результата, может, и бросил бы. А я хочу пользу людям принести, поэтому и продолжаю бороться!

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