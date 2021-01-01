В «НГ» от 14 октября была опубликована статья о том, что в КРУ им. Байтурсынова протестовал технический персонал. Зарплата очень низкая, а в октябре с сотрудников забрали все надбавки. Остался голый оклад. На собрании проректор КРУ Ербол Исакаев объяснял, что трудности временные и техперсонал получит дополнительные выплаты. Он обещал, что техперсонал будет получать 95 000 тенге. Обещаную доплату действительно вернули, но не всем. Техничкам и дворникам не вернули. Хотелось бы узнать, почему руководство вуза не выполняет обещания и как нам жить на мизерные деньги при постоянно растущих ценах?

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От редакции

Ректор КРУ Алма ДОЩАНОВА в ответе на запрос «НГ» сообщила, что оклад дворников и техничек все-таки был повышен на 10%.

- Заработная плата повышается с учетом набора студентов с начала учебного года, - отмечается в письме. - Для убедительности сотрудники вправе обратиться в бухгалтерию за расчетным листом.

Когда пришел ответ ректора КРУ, корреспондент «НГ» связался с автором вопроса. Тот сообщил: несмотря на обещания руководства вуза, он стал получать меньше, чем ранее. Связано это с тем, что сократились ранее выплачиваемые ему доплаты.