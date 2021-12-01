Об открытом участке теплотрассы, расположенной за домом № 97 по пр. Аль-Фараби, сообщила «НГ» жительница Костаная Татьяна ИВАНОВА.

Пр. Аль-Фараби, 97. На трубах за домом сорвали изоляцию на проходимом месте

- Открыт небольшой участок труб среднего диаметра на вентилях, - пояснила она. - Это довольно проходимое место, поэтому кто угодно может повредить изоляцию.

Корреспонденты «НГ» увидели, что в этом месте расположен еще и кошкин дом, о котором мы как-то писали. Сейчас и домик полуразрушен, и изоляция на трубах частично обветшала, а частично совсем стерлась. Нас встретил кот, который наверняка тоже считает, что удобнее и эстетичнее греться на изолированных трубах.

Ул. Алтынсарина, 131. Трубы во дворе дома спустя две недели не закрыли ни слева…

Трубы во дворе дома № 131 по ул. Алтынсарина, о которых «НГ» писала две недели назад, так и не изолировали. Сидевший на них человек без определенного места жительства, не пожелавший сфотографироваться, пояснил, что изоляцию сорвали до того, как он обосновался на этой теплотрассе.

…ни справа

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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