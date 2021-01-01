Моя дочь Борейко Татьяна является получателем АСП. В школе № 1 Рудного, где учатся мои внуки, были выделены деньги на приобретение спортивных костюмов. Тендер выиграл магазин «Эталон», цены там заоблачные. Администрации школ цены не мониторят, а магазин, зная, что людям деваться некуда, дерет с них три шкуры. Во-вторых, во всех школах почему-то разные суммы выплат. Я попыталась задать этот вопрос в школу и отдел образования, но вразумительного ответа не получила. Мои внуки должны питаться бесплатно, но из-за отвратительного питания не кушают в школе, а деньги бюджет им выделил. Куда уходят наши деньги?

Наталья БОРЕЙКО, Рудный

Комментарий

На вопрос отвечает руководитель управления образования Костанайской области Зауре БАЙМЕНОВА:

- Борейко Татьяна Геннадьевна является получателем государственной адресной социальной помощи. Воспитывает двоих детей, учащихся ОШ № 1 г. Рудного. Фонд всеобуча, из которого оказывается помощь учащимся определенных категорий, в том числе для семей, получающих АСП. составляет 2% от общего годового бюджета школы. В зависимости от бюджета школы и количества детей, нуждающихся в помощи, сумма на одного ученика может варьироваться.

В рамках фонда всеобуча детям Т. Г. Борейко была оказана помощь: приобретены школьные принадлежности и одежда. Общая сумма оказанной помощи семье составляет 22 900 тенге, в том числе приобретен спортивный костюм за 9,5 тыс. тенге, брюки и рубашка на сумму 9,7 тыс.тенге. Магазин «Эталон» участвовал в процедуре госзакупок.

Что касается питания, Татьяна Геннадьевна от бесплатного (льготного) питания для детей устно отказалась. Неоднократно мама и бабушка приглашались в школу для беседы по оформлению документов на питание и полного разъяснения ситуации, однако они в школу не приходили и заявлений на предоставление госуслуги по бесплатному питанию не писали.

В школе обучаются 846 учащихся с 1-11-й класс и 25 воспитанников КПП, всего 871 учащийся. Канцелярскими товарами из Фонда всеобуча обеспечены 104 ученика, приобретена одежда для 98 учеников. На сегодня льготным бесплатным питанием охвачены 95 учеников.