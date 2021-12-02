Овощеводы готовы открыть хранилища для ревизии, чтобы доказать ненужность запрета на экспорт

Конец ноября в Казахстане был отмечен рождением очередной идеи во благо народа. На заседании республиканской межведомственной комиссии прозвучало предложение с 15 декабря на три месяца приостановить экспорт из страны картофеля и моркови. В стратегических целях обеспечения продовольственной безопасности. Оперативный эффект - снижение цен на означенные продукты сейчас. Овощеводы против. Почему, «НГ» объяснил глава Союза картофелеводов и овощеводов Казахстана Кайрат БИСЕТАЕВ.

Кайрат Бисетаев: «В Казахстане производят картофеля столько, что хватит и себе, и на экспорт» / Фото world-nan.kz

- Кайрат Серикбаевич, идея на заседании комиссии прозвучала не новая, скорее даже традиционная для нашей страны: чуть что и вводится запрет на экспорт зерна, муки, растительного масла, живого скота. Теперь вот картошки с морковкой. Прежде чем говорить о деталях конкретно этого грядущего моратория, выскажите мнение, государство в рыночных реалиях имеет право без конца пользоваться дубиной запрета?

- Конечно, бизнес хотел бы, чтобы в любой острой ситуации работали другие механизмы, экономические. И они есть. Но должен признать, что когда вопрос ставится о национальной безопасности, то да, государство имеет право на прямые запреты. Другое дело, что должна быть правильно оценена ситуация, которую правительство намерено выправить такими мерами. И вот в нашем случае налицо искажение реальной картины того, что происходит в отрасли овощеводства. А на самом деле товарные хозяйства производят столько картофеля и моркови, что хватит и для внутреннего рынка, и на экспорт.

- Можете доказать?

- Можем. Основная проблема как раз в том, что существует нарисованная статистика. И она настолько неправдоподобна, что само правительство ей не доверяет. Согласно ей, например, в Казахстане производится 4 млн т картофеля. Это очень много. Таким количеством можно накормить три страны. На самом деле выращиваем вполовину меньше, но это вполне достойный объем для обеспечения внутреннего потребления, даже притом что в последние пять лет казахстанские овощеводы около 300 тыс. т картофеля экспортируют. Ежегодно, то есть объем продаж за границу стабильный. Это верные данные. Я как председатель союза перепроверял их перекрестно по нескольким источникам. Есть же фитосанитарные сертификаты, которые выписываются на партии при вывозе, есть таможенные декларации. Все сходится. Но правительство об этом не знает. Точнее, не интересуется этим. Министерство торговли должно такими вещами заниматься, но оно кивает на Минсельхоз. МСХ кивает обратно. У нас такое правительство, которое не работает как команда, в отличие от того, которое сегодня действует в том же Узбекистане.

Мы сейчас предложили: давайте проведем ревизию, комиссия посчитает запасы и отпадет необходимость тормозить экспорт.

- Предприниматели согласны?

- Да. Картофелеводы не против открыть хранилища и все показать, потому что понимают, какая угроза нависла над их бизнесом в целом. В субботу, 27 ноября, заместитель министра сельского хозяйства Женис Усербай провел селекторное совещание с заместителями акимов всех областей, в присутствии представителей Министерства торговли, Комитета госинспекции МСХ, нашего союза. Против никто не был. Но еще должен состояться какой-то протокол и представители госорганов получить прямое указание участвовать в этой комиссии. Ждем. Времени-то немного. До 15 декабря мы должны доказать, что у нас есть излишки для экспорта. Надеюсь, что докажем.

- А кто войдет в комиссии, если их удастся создать?

- Представители РПП «Атамекен», местных исполнительных органов, Комитета госинспекции МСХ, то есть инспекторы, которые есть везде, плюс наш представитель - член союза. По городам мы еще попросили Министерство торговли, чтобы их сотрудники переговорили с торговыми сетями, у которых тоже есть запасы в складах и их надо учесть. Если мы эту работу проведем, тогда мониторинг потребления будет отражать реальность. А как только мы подойдем к истощению излишков, предназначенных на экспорт, то нужно будет вначале ввести квотирование. Тогда будем уверены, что внутренний рынок до середины мая будет закрыт местным картофелем.

И сразу хотим сказать и везде говорим о том, что с мая по июнь обеспечение овощами - это уже ответственность не производителей и не МСХ, а Министерства торговли в чистом виде, поскольку речь идет об импорте. И уже сейчас надо договариваться с нашими соседями, в первую очередь с Узбекистаном, о том, чтобы на вторую половину мая - июнь они нам разрешили закупить небольшой объем овощей. По моим оценкам, это не больше 15 000 т картофеля. Возможно, и 10 000 т будет достаточно, чтобы до своего раннего картофеля у нас не возникал дефицит, не было ажиотажа... Точно такая же ситуация по моркови.

Хочу отдельно отметить то, что не понаслышке знают мои коллеги: запрет - это всегда возможность нечестным людям заработать на нормальных предпринимателях. В частности, на границе. Чтобы спасти бизнес, фермер на многое готов. И раз государство с ним не церемонится, то он вынужден будет платить кому-то в карман, лишь бы помогли его морковке пересечь границу. И такие случаи в прошлом году были, помните, в марте ведь уже запрет вводили. Впервые. И тогда большое количество картофеля и моркови все равно ушло за границу, но обогатились те, кто потихоньку ворота открывал. Если мы хотим повторения подобного, пожалуйста, возможность для этого как раз сейчас создаем.

- То, что вы говорите, консолидированное мнение овощеводов? Костанайцы входят в ваше общественное объединение?

- Конечно, это общее мнение. И костанайцы входят в союз овощеводов: крестьянские хозяйства «Тэрра» и «Садовод» - одни из лучших в рейтинге наших компаний. Вообще же лидеры по производству картофеля и моркови - павлодарцы, они номер один, вторые по значимости картофелеводческие мощности - в Карагандинской области, дальше идут северные области, в том числе Костанайская, в последние годы наращивают объемы актюбинцы, в Западном Казахстане есть посадки. И все. Существенных массивов в остальных регионах нет. Они зависят от тех, кого я назвал, от их стабильной работы. Убытки, которые мы можем понести? Ну давайте предположим, что минус три месяца экспорта - это продажа половины от возможного, то есть 130-150 тыс. т картофеля умножить на цену с места в 140 тенге. Окаянные же цифры. И это только прямые убытки. А есть еще связанные с тем, что кто-то вынужден будет из-за денежных потерь продавать технику и земли, кто-то сократить площади посадки. И тогда на следующий год мы получим дефицит продукции, повышение цен. А чтобы восстановить объемы производства и качество, которое мы имеем, компетенции, которые сегодня фермеры наработали, нужно будет не менее 3-4 благоприятных лет.

Нельзя забывать о том, что буквально до 2015-2016 года мы были импортозависимой страной: к нам завозили картофель Китай, Пакистан, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан, Грузия, Белоруссия, Украина. Благодаря правильной политике в сфере АПК за 15 лет фактически родилась отрасль, ведь большая половина хозяйств, которые сегодня обеспечивают рынки картофелем, были созданы с нуля. И то, что мы имеем около 300 тыс. т стабильного экспорта - это большое достижение. Гордиться надо, а нам бьют по рукам.

- Кайрат Серикбаевич, все-таки главная причина запрета - взлет цен на овощи. Вы, конечно, представляете производителей, но все-таки, по-вашему, с чем он связан?

Фото Ксении РЕБИК

- Всех причин не знаю. Но началось с того, что в мае мы не смогли в Узбекистане купить раннего картофеля. У них самих в прошлые зиму и весну были беспрецедентно высокие цены на картошку, самые высокие на постсоветском пространстве. Причем, когда пошел уже их собственный ранний картофель из Субхандарьинской области, цены все равно не упали. Парадокс, но… они экспорт запретили. И мы попали. У нас в июне взлетели цены и на картофель, и на морковь. Это же их сезонная продукция. И до сих пор цены держатся высокими. Почему, нет короткого ответа. Рынок этот сложный. Попробую кое-что объяснить. В этом году в РФ с картофелем напряженно. Похожая засуха была у них в 2010 году. И мы им, помню, тогда в декабре по 85-90 тенге за кило продавали оптом картофель с места. И это была для нас такая прекрасная цена, что нам не верилось.

У них опять нет урожая. У близких соседей не возьмешь. Белорусам картофель как предмет экспорта давно не интересен. Они переключились на сою, люцерну, потому что мясо и молоко стало их приоритетом. Украина едва себя кормит. Египетский картофель появится позже, но на него глаз уже положили европейцы.

Что сейчас у нас? Рыночный ноябрь - вялый, больших продаж нет. Россияне создали ажиотаж и откатились. Мелкие фирмы, которые всегда шустро реагируют на ситуацию, осенью закупили в РК картофель, отчасти подняли у нас цены, дома заложили, теперь ждут двойного подъема. Узбеки начали брать картофель в Пакистане, не обращая внимания на качество, зато дешево.

И вот примеряю я на себя роль казахстанского макроэкономиста, который висит в Интернете и нос в реальность почти не высовывает. Загибаю пальцы: Путин озаботился продовольственной безопасностью, Мирзиеев отменил пошлины и НДС на импорт картофеля. Налицо угроза, что выметут все с нашего рынка, а нам негде будет брать. Цены растут. Президент на это указывает. Рынок овощеводов какой-то непрозрачный, оператора единого нет. И потом: разорятся 10-20 картофелеводов - с работы не снимут, а вот если в апреле окажется, что склады пустые и надо в России египетскую картошку закупать по 1 000 тенге за кило, это страшный сон. Поэтому какой там экспорт! Логика понятная, но неверная. Мы предлагаем свой вариант решения проблемы.

Если запрет на экспорт картофеля введут, то цены этой зимой, возможно, снизятся, но в следующем году предприниматели прогнозируют неизбежный их рост / Фото Ксении РЕБИК