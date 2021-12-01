Каков он в ресторане, костанайская версия

Ресторан называется First. О том, что он творческий, извещает вывеска на фасаде. В финальном же счете заведение именуется кафе. Впрочем, клиенту эта разноголосица не особенно важна. Было бы вкусно есть, уютно сидеть, приятно смотреть вокруг, если надумал отобедать вне дома.

Плюсы мы начали считать с порога. Работающий гардероб означал, что верхняя одежда не будет висеть в обеденном зале, чего я терпеть не могу. Вход в ресторан осуществлялся по QR-коду. Проект Ashyq использовался активно. Мой приятель назвал ИИН, а я достала смартфон, в котором ашыковская система сканирования вдруг запросила верификации. Без очков не могу разглядеть пришедший код, стою, сердито тыкаю в экран. Приветливая дама разрешила ситуацию: «Не волнуйтесь. Вижу, вы уверены в своем статусе. Проходите на место, официант чуть позже принесет вам туда листок с QR-кодом».

Благодарная за доброжелательность, я подумала, что, видимо, врут люди, рассказывая о том, что обслуживание в First своеобразное. Вон какие внимательные...

Место мы выбрали у той стены, на которой во множестве висели яркие произведения любительского искусства: изображения цветов, домов, церкви и женщины в мужском галстуке. Называлось собрание «Солнечный вернисаж» и удачно работало на кредо творческого заведения. Как и качели, играющие, видимо, роль застольных сидений для самых азартных посетителей.

Играла легкая музыка, официантка принесла меню, немного похожее на модно изданный бестселлер, и показала кнопку вызова. Мы почитали про радужную форель с аспарагусом (3 000 тенге), про слайсы из говяжьей вырезки с овощным соте из корнеплодов в сливочном соусе «Бурбон» (4 150 тенге), про мякоть телятины в рубашке из бекона с молодым картофелем дольками (3 500 тенге), по-крестьянски задались вопросом, где ж это сейчас люди берут молодую картошку, и сделали-таки свой выбор. Душа захотела каре молодого ягненка (не старого!), обжаренное с ароматными травами в сочетании с нутом и овощами за 2 300 тенге и котлету по-киевски, натуральную, в хрустящей панировке, со сливочным маслом и нежным картофельным пюре на гарнир - эта классика стоила 2 900 тенге. Да-да, курятина шла дороже баранины.

К слову, каре - блюдо из ребрышек. Называется так потому, что готовые ребра выстраивают на тарелке косточками вверх, они образуют фигуру, отдаленно напоминающую солдатское каре на плацу с оружием, поднятым вверх. Настоящее каре идеально заказывать для компании. В нашем случае ребро было одно, к нему еще один кусочек мякоти. Но это я далеко вперед забежала.

Мы, конечно же, взяли салат с кавказскими мотивами, за которые отвечали орехи и масло виноградных косточек. А еще на финал - латте с венскими вафлями. Заказ приняла другая официантка. Вскоре вернулась с вестью о том, что вафель нет. О-кей. Есть ли блинчики на десерт и сколько их в порции, спрашиваем. Не знает. Сколько сырников с топпингом в порции? Не знаю, повторяет. Объясняет, что недавно работает и обещает все выяснить. Ушла. Пришла с салатом, почему-то одним, хотя заказывали два. Правда, порция большая. Мы даже решили, что две порции просто выложили вместе, хоть мы и не просили. Спохватываемся, что не взяли хлеба. Уточняет: вам булочки или корзину. Выбираем второе. Ждем. Внезапно приносят кофе. Ждем хлеб. Приносят сырники - три ровненьких золотистых кружочка в сахарной пудре, с озерком сметаны и темного соуса. Ждем. Наконец, спрашиваю, что там с хлебом. Девушка с великолепным спокойствием отвечает, что кто-то (иностранное название) на кухне очень занят, у них сегодня так много заказов, но она про нас сейчас напомнит.

Приятель оглядывает зал и замечает, что «пассажиров-то совсем немного». Через минуту нам приносят... булочки. О корзине не вспоминаем. Уже хочется начать есть. Тем более что кофе рядом непоправимо стынет.

Салат так себе - просто огурцы, помидоры, нейтральная зелень, невкусный зимний виноград с толстой шкуркой, редкостно бледные зерна граната, заправка не чувствуется никак.

Пустые приборы убирают быстро - это мы опять плюсы считаем для объективности. Вот еще один - все та же приветливая дама учит в центре зала официантов: «Кто у вас долго ждет заказ? Подойдите. Узнайте, не нужно ли чего, проявите внимание». Хорошо говорит. Правильно.

Несут горячее. Девушка привычно ставит баранину в центр стола, я напоминаю, что это заказ одного клиента. Видимо, рассеянность при обслуживании - все-таки фирменный знак творческого ресторана.

Коротко о еде. Не впечатлила. Баранина была неплоха - мягкая, поджаристая, но никакого шика, если не считать ростков гороха с милейшими усиками.

Мясо без ароматных трав, хотя были обещаны. Соус к овощам сладкий с перебором. Котлета по-киевски сухая, панировка не хрустящая, а каменная. Сливочное масло ниоткуда не показалось, хотя просто обязано по-киевски плескаться в мясном гнездышке. Гарнир не нежное пюре, а просто картошка-толченка.

Но хуже всего были сырники. Отделить кусочек вилкой оказалось проблемой, такие они были плотные. О вкусе промолчу, умудриться надо такой придать творогу.

Стоил обед нам 8 770 тенге. Пожелание First одно: больше настоящего творчества на кухне.

Фото Доры ГОЛОДНОЙ