Отказаться от регулирование цен на продукты просят производители

За последний год расходы фермеров и переработчиков на производство продуктов питания стремительно выросли и продолжают увеличиваться. Это отразилось на конечной стоимости продтоваров. В ответ Агентство по защите и развитию конкуренции инициировало ряд проверок в отношении сельхозпроизводителей, регионы устанавливают предельные цены на продукты, а фермеры не только теряют рентабельность, но испытывают все большее давление, включая проверки, экспортные ограничения и другие меры регулирования. Об этом шла речь в ходе обсуждения проекта Концепции развития АПК на 2021-2030 годы в НПП «Атамекен».

Отменить предельные цены призвал президент Ассоциации яичных производителей / Фото shutterstock.com

Учитывая сложную ситуацию в АПК в текущем году, президент Ассоциации яичных производителей Казахстана Максим БОЖКО предложил отказаться от госрегулирования цен на продукты питания.

- Рентабельность бизнеса в сельском хозяйстве в первую очередь зависит от двух показателей: это себестоимость и цена реализации продукции. В наших условиях сегодня та продукция, которую мы производим и продаем, регулируется многими госорганами, в том числе Агентством по защите конкуренции, акиматами и так далее. Мне кажется, что в концепции развития АПК должны стоять принципы рыночной экономики, к чему мы все стремимся. И в принципах рыночной экономики должно отсутствовать государственное регулирование цен на продукты питания, - заявил Божко.

Он отметил, что в условиях роста цен у государства есть ряд других механизмов для поддержки социально уязвимых слоев населения, в том числе адресная социальная помощь, продовольственные карточки и другие. Сейчас же по факту проблемы 5-10% населения решаются за счет всего сектора АПК.

Наряду с этим Божко предложил закрепить в Концепции АПК право сельхозпроизводителей на экспорт продукции.

- Если наша продукция пользуется спросом на международных рынках, мы должны этому радоваться, этим пользоваться, приносить в страну валютную выручку, создавать рабочие места и наращивать объемы производства. Любые ограничительные меры экспорта отрицательно влияют как на бизнес-климат, так и на рентабельность отрасли АПК, - подчеркнул он.

Вопрос рентабельности агробизнеса в ходе обсуждения проекта концепции поднимался неоднократно. Прозвучало мнение о том, что главной целью документа должно стать обеспечение доходности всех субъектов АПК, будь то мелкие фермеры или агрохолдинги. При этом недопустимо, когда доходность одних повышается за счет рентабельности других участников рынка. Например, фермеры не согласны с тем, что сельхозмашиностроение развивается за их счет путем введения утильсбора.