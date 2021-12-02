Мы продолжаем рассказ о десятилетиях истории Костанайской области

70-е годы прошлого столетия для Кустаная стали периодом самого интенсивного развития промышленности, городского строительства и благоустройства. Все старые предприятия города, кроме пивзавода, были коренным образом реконструированы.

Закладка памятника покорителям целины. Кустанай, 30 марта 1974 г.

Швейная фабрика «Большевичка», обувная фабрика, реммехзавод, авторемонтный и шиноремонтный заводы получили новые производственные корпуса. Для завода химического волокна на окраине города построили комплекс зданий, позволивший значительно расширить номенклатуру выпускаемых изделий. В 1974 году возвели гигантский камвольно-суконный комбинат, кондитерскую фабрику, аэровокзал на 200 пассажиров, автожелезнодорожный вокзал на 2 100 пассажиров, возникла крупная база предприятий строительной индустрии, позволившая значительно расширить жилищное, культурно-бытовое и дорожное строительство.

Наследием эпохи Андрея Михайловича Бородина в 70-е годы стал мощный санаторно-курортный комплекс «Сосновый Бор». В один из приездов на встречу с избирателями Николай Николаевич Романов, секретарь ВЦСПС, депутат Верховного Совета СССР по нашему округу в беседе с Бородиным пообещал содействие в создании Кустанайской санаторно-курортной зоны. По заданию Романова «Союзкурортпроект» разработал в зоне Аракарагайского лесного массива размещение шести санаторных комплексов («Сосновый Бор» с лечебницей, «Лесная сказка», «Нива», «Светофор», санаторий матери и ребенка). Комплексы были объединены электрообеспечением, водопроводом, дорогами и газоснабжением. Мощность лечебниц позволяла принимать на водо- и грязелечение, электропроцедуры отдыхающих во всех 6 комплексах. Благодаря самой активной помощи А. Бородина строительство вели мощные подрядчики: «Соколоврудстрой», «Кустанайтяжстрой» и многие субподрядные организации. Немалый долевой вклад в строительство внесли руководители хозяйственных организаций: И. О. Гольдман, С. А. Сизов, М. А. Серов, В. С. Неровный, В. И. Двуреченский, Л. А. Куперман, С. Н. Струков, Р. Д. Минасьян, М. Г. Моторико, Э. А. Эмиров. В течение 8 лет построили все запланированное, кроме санатория матери и ребенка. Кроме того, в Кустанайской области стали действовать 14 профилакториев с круглогодовым лечением.

Шангерей Жаныбеков, проработавший 11 лет (1963 г. - март 1975 г.) первым секретарем Кустанайского горкома партии, вспоминал 60-летний юбилей Андрея Михайловича на даче облисполкома на берегу р. Тобол в районе п. Красный Партизан, в котором участвовали первые секретари горкомов и райкомов, секретарь ЦК КП Казахстана В. К. Севрюков, младший брат Динмухамеда Кунаева Аскар, коллеги из разных областей республики. Жаныбеков в своем поздравлении поблагодарил Бородина за повседневную заботу об экономическом и культурном развитии областного центра и его благоустройстве и преподнес юбиляру вместе с председателем горисполкома В. И. Тараном в качестве подарка от кустанайцев коня, как велит древний казахский обычай. Конь тот был чугунным, отлитым мастерами Южного Урала.

В августе 1970 года облисполком утвердил проект положения границ города Кустаная. После передачи в его состав п. Красного Партизана территория увеличилась на 130 га (в том числе за счет Притобольского совхоза - 112 га).

Динмухамед Кунаев вручает орден Ленина Кустанайской области. 1970 г.

В результате проведенного конкурса у Кустаная в 1970 году появился свой герб, автором которого стал С. Ф. Кулик. А на углу улиц Калинина (Алтынсарина) и Тарана (Тауелсиздик), в центре, открылась новая столовая на 210 мест с названием «Нива». На улице Толстого спортсменов ожидал новый спортивный комплекс «Динамо», а на улице Майлина принята в эксплуатацию машинно-счетная станция на 3 комплекта счетных машин.

По информации на 1 января 1970 года, по данным предстоящей переписи, численность населения Кустаная составляла более 125 тысяч человек.

Неподалеку от нового элеватора по ул. Герцена (пр. Кобланды батыра) появился кинотеатр «Арман». Мне довелось в нем побывать на незабываемой встрече с актером Владимиром Кореневым. В то время знаменитый человек-амфибия еще не был заслуженным артистом РСФСР (1988 г.), но уже тогда переполненный зрителями зал с восторгом встречал столичную знаменитость. Впрочем, он стал и народным артистом России в 1998 году.

В марте 1971 года Кустанайский горисполком утвердил положение о жилищном управлении при этом органе и выделил земельный участок горздравотделу для строительства водогрязелечебницы по ул. Летунова.

В начале летнего сезона 1972 года началась реконструкция Дома культуры химического волокна (сейчас - здание ТРК «Казахстан-Костанай») после обрушения чердачного перекрытия фойе, случившегося в 1969 году.

В том же году в городе приступили к строительству жилых домов в КЖБИ по новым сериям (№ 97 и № 121), разработанным Сибирским ЗНИИЭП г. Новосибирска.

В декабре 1973 года начала действовать детская соматическая больница на 120 коек с поликлиникой-консультацией по ул. Новой (Л. Беды). Прилегающее к больнице мусульманское кладбище власти города закрыли для захоронений. Была принята в эксплуатацию пристройка к гостинице «Целинная» с рестораном на 150 мест, а по ул. Лермонтова протянули водопровод.

Бородин и Кунаев на полях Кустанайской области. 1973 г.

22 мая 1974 года бывшему председателю горисполкома Кустаная Валентину Евгеньевичу Великанову за заслуги в освоении целины, благоустройстве и озеленении города присвоили звание почетного гражданина города Кустаная. 1 июля 1974 года решением горисполкома под председательством В. Тарана была учреждена Книга почетных посетителей города для оставления записей. Автор этой статьи пыталась ее отыскать, но нынешние секретари акимата сказали, что она утеряна в 1991 году во время перемены руководства.

17 декабря 1975 года горисполком принял решение о сносе кладбища, расположенного в районе стадиона «Трудовые резервы», между ул. Площадь Революции (Победы) и ул. Гагарина (пр. Назарбаева ) и использовании территории под строительство парка.

Кунаев на швейной фабрике «Большевичка». Сентябрь 1975 г.

В апреле 1976 года в Кустанае развернулось строительство нового микрорайона с названием «Г», а в центре города начинали строить комплексное предприятие общественного питания и торговли рыбными товарами «Океан».

1975 год был крайне сложным по климатическим условиям: всю весну и лето стояла неимоверная жара, дождей не было, травы выгорели, а посеянные зерна во многих местах даже не проросли - так напомнила о себе зона рискованного земледелия, в которой находится наша область. Специалисты сельского хозяйства, получив задание разобраться с положением в земледелии, провели полную ревизию сельхозугодий. А 1976 год оказался очень удачным, область по хлебу заняла 3-е место в стране, поставив государству 288 млн пудов зерна.

Андрей Михайлович Бородин с железнодорожниками области. 1978 г.

Однажды Бородин во время уборки урожая объезжал поля с председателем Совета министров Каз. ССР Байкеном Ашимовым и заехал на полевой стан. «Как дела, орлы?» - спросил он комбайнеров. «Плохо», - последовал вдруг ответ. «Кормят плохо», - сказал украинец, прикомандированный из братской республики, - говядина да говядина, сала нема, а если есть, то тонкое». - «Да ты что, хлопец, до того обленился, что и свернуть сало не можешь, чтобы оно толще стало», - тут же отреагировал Бородин. Под дружный хохот и разошлись по своим делам.

Здание аэровокзала Кустаная. 1978 г.

В августе 1979 года в честь 10-летия со времени ввода в состав действующих судов Азовского морского пароходства теплохода «Кустанай» для участия в праздновании юбилея из Кустаная отправилась делегация в составе заместителя председателя горисполкома К. И. Лекеровой, директора Дворца пионеров В. Р. Лебедевой, рабочей кондитерской фабрики В. Н. Семенькиной, директора обувной фабрики Ф. Г. Солодовой, секретаря горкома комсомола Т. Актанова и секретаря парткома КСК А. А. Ковтуна.

27 ноября 1979 года председатель Кустанайского горисполкома В. И. Таран подписал решение: Кустанайскому отделению Целинной железной дороги установить в районе привокзальной площади памятник «Паровоз, доставивший в город 28 февраля 1954 года покорителей целины».

Фото облгосархива