В Карабалыкском районе организуют овцеводческое хозяйство

Для Костанайской области - это то, что называется «забытый вкус». Разведением мелкого рогатого скота в промышленных масштабах у нас давно никто не занимается. А вот в Карабалыкском районе организуют племенной репродуктор овец эдильбаевской породы. И в этом году сделан первый шаг - закуплено 3 600 голов.

Карабалыкские скотоводы делают теперь ставку на овец / Фото mrhvost.com

На недавнем брифинге об этом рассказал генеральный директор ТОО «Агро-Холдинг «Зерновая индустрия» Ердос ТАПАЕВ. По его словам, в последующие два года поголовье доведут до 10 000 животных.

- Порода была выбрана из тех соображений, что это овцы мясного направления, хорошо адаптированные к климату Северного Казахстана, обладающие хорошей энергией роста, то есть привесы будут достигаться быстро, - ответил он на вопросы корреспондента «НГ», - и выход приплода высокий.

Похоже, что с успешным развитием этого проекта район может претендовать на звание центра мясного животноводства в области. Убоимся на всякий случай слова «кластер», слишком много бесславных начинаний в регионе с ним связано. Хотя в Карабалыкском районе структура основного предприятия, с которым связаны достижения в производстве мяса, действительно кластерная. Речь - о «Зерновой индустрии», вобравшей в себя группу компаний, общей целью которых заявлено производство говядины зернового откорма. Они производят, хранят, доводят до уровня кормов для скота то самое зерно, в структуру также входят откормплощадки, племенной репродуктор и даже мощности по первичной переработке и реализация мясопродуктов. Как раз последний сегмент здесь намерены развивать в ближайшее время.

- На базе агрохолдинга, в который входит ТОО «Терра» с самой крупной в Казахстане откормочной площадкой (на 20 000 голов единовременного содержания) в этом году был реализован проект строительства убойного цеха, - сказал Тапаев, - в дальнейшем это будет мясокомбинат с мощностью переработки 64 головы в смену. Инвестиции в этом году составили 400 млн тенге. Планируется вложить еще 700 млн тенге и наладить более глубокую переработку мясного сырья. Сейчас создано 30 рабочих мест. С увеличением производственных мощностей количество рабочих мест возрастет до 100. В 2023 году планируется строительство цеха по производству тушенки и мясных деликатесов.

Участвовавший в брифинге аким Карабалыкского района Руслан ХАЛЫКОВ добавил, что решается вопрос о подведении к объекту водо- и газоснабжения.

Рассказали о ходе реализации еще одного инвестпроекта в том же районе - о модернизации птицефабрики, когда-то называвшейся Комсомольской. Сейчас там хозяйничает ТОО «Poultry-Agro», которое взялось наладить на обновленных мощностях производство бройлеров.

По словам Халыкова, который докладывал о том, что за 10 месяцев года выпуск мяса всех видов в районе вырос на 28,4% и составил 13 тыс. т, на птицефабрике сейчас в штатном режиме работает 12 птичников, комбикормовый завод, цех убоя и переработки мяса птицы. 26 апреля был осуществлен первый забой, и с тех пор произведено около 3 тыс. т курятины. Продается она в Костанае, Нур-Султане, а 400 т отправлено на экспорт.

- Предприятие пока запущено на половину мощности, - сказал генеральный директор ТОО «Poultry-Agro» Кайрат МАИШЕВ, - сейчас действует 325 рабочих мест. Мы реализуем продукцию в Российскую Федерацию, являемся партнерами компании «КазахЭкспорт», которая нам помогла при запуске предприятия. Планы у нас такие - до конца 2022 года запуститься на 100% мощности, чтобы производить 12,5 тыс. т курятины в год, создать дополнительно 150 рабочих мест. Кроме того, мы намерены освоить еще одно направление деятельности - полеводство. То есть займемся еще и земледелием.

По словам Маишева, они в этом проекте идут, достигая тех целей, о которых говорили на старте: предприятие обеспечивает занятость населения, продовольственную безопасность, работает на импортозамещение и экспорт.