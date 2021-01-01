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Куда пойти с 2 по 8 декабря

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул.Перонная, 20

Тел.: 90-10-29,  90-11-39

4 декабря

17.00

 

«Пиковая дама», А. Пушкин, мистическая драма. Премьера!

 

5 декабря

17.00

«Пиковая дама», А. Пушкин, мистическая драма. Премьера!

Областной казахский театр драмы им. И.Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

3 декабря

10.00, 11.00

«Ер Төстік», Б. Шамбетов, халық ертегісі

7 декабря

12.00, 13.00

«Ер Төстік», Б. Шамбетов, халық ертегісі

 

16 декабря

11.00

«Қазақтар», Қ. Ысқақ, Ш. Құсайнов, историческая драма

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191

Тел.: 54-78-34(касса)

54-76-24 (администратор)

3 декабря

18.30

«Леди Макбет Мценского уезда», Н. Лесков, драма

4 декабря

12.00

«Два веселых гуся», М.Супонин, сказка

4 декабря

17.00

«Леди Макбет Мценского уезда», Н. Лесков, драма

5 декабря

12.00

«Как Кощей женился», Ю. Боганов, сказка

5 декабря

17.00

«Леди Макбет Мценского уезда», Н. Лесков, драма

9 декабря

18.00

«Панночка», Н. Садур (по мотивам повести Н.Гоголя «Вий»), мистический триллер

Областная картинная галерея

ул.Алтынсарина, 113

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

Выставка работ художников Костанайской области «Просторы родного края - 2»

В течение месяца

«Просторы родного края» - выставка по итогам проекта «Пленэр-2021»

Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л.Н. Толстого

ул.Алтынсарина 111, Тел.: 50-03-54,

50-06-71

В течение месяца

Выставка работ обучающихся и педагогов художественной школы им. А. И. Никифорова «Лучший портрет моего соотечественника»

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

 

3 декабря,

18.30

4 декабря,

17.00

5 декабря,

15.00

 

 

 

Jazz Bomond Festival 2021

Наряду с классическим джазом, вы услышите самые прогрессивные стили и направления!

На фестивале выступят

- Концертный Big-Band п/у А. Евсюкова (г. Костанай),

- Оркестр военного института национальной гвардии РК п/у А. Бекенова (г. Петропавловск),

- Эстрадно-духовой оркестр п/у Е. Уразалина (г. Кокшетау),

- Группа «Saz&Soul» п/у А. Тулукпаева и солистка Зарина Божакова (г. Нур-Султан),

- Джазовый ансамбль КазНУИ п/у О.Джулдиева (г. Нур-Султан),

- Трио «Ice-Project» п/у А. Базановой (г. Нур-Султан)

- Уральский диксиленд Игоря Бурко п/у В. Сундарева

- Вокальная группа DV-Show п/у А. Балакиной