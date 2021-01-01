Куда пойти с 2 по 8 декабря
Потехе - час!
|
Заведение
|
Дата и время
|
Что состоится
|
Областной театр кукол
ул.Перонная, 20
Тел.: 90-10-29, 90-11-39
|
4 декабря
17.00
|
«Пиковая дама», А. Пушкин, мистическая драма. Премьера!
|
5 декабря
17.00
|
«Пиковая дама», А. Пушкин, мистическая драма. Премьера!
|
Областной казахский театр драмы им. И.Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
|
3 декабря
10.00, 11.00
|
«Ер Төстік», Б. Шамбетов, халық ертегісі
|
7 декабря
12.00, 13.00
|
«Ер Төстік», Б. Шамбетов, халық ертегісі
|
16 декабря
11.00
|
«Қазақтар», Қ. Ысқақ, Ш. Құсайнов, историческая драма
|
Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191
Тел.: 54-78-34(касса)
54-76-24 (администратор)
|
3 декабря
18.30
|
«Леди Макбет Мценского уезда», Н. Лесков, драма
|
4 декабря
12.00
|
«Два веселых гуся», М.Супонин, сказка
|
4 декабря
17.00
|
«Леди Макбет Мценского уезда», Н. Лесков, драма
|
5 декабря
12.00
|
«Как Кощей женился», Ю. Боганов, сказка
|
5 декабря
17.00
|
«Леди Макбет Мценского уезда», Н. Лесков, драма
|
9 декабря
18.00
|
«Панночка», Н. Садур (по мотивам повести Н.Гоголя «Вий»), мистический триллер
|
Областная картинная галерея
ул.Алтынсарина, 113
тел.: 50-20-32, 50-28-88
|
В течение месяца
|
Выставка работ художников Костанайской области «Просторы родного края - 2»
|
В течение месяца
|
«Просторы родного края» - выставка по итогам проекта «Пленэр-2021»
|
Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л.Н. Толстого
ул.Алтынсарина 111, Тел.: 50-03-54,
50-06-71
|
В течение месяца
|
Выставка работ обучающихся и педагогов художественной школы им. А. И. Никифорова «Лучший портрет моего соотечественника»
|
Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
|
3 декабря,
18.30
4 декабря,
17.00
5 декабря,
15.00
|
Jazz Bomond Festival 2021
Наряду с классическим джазом, вы услышите самые прогрессивные стили и направления!
На фестивале выступят
- Концертный Big-Band п/у А. Евсюкова (г. Костанай),
- Оркестр военного института национальной гвардии РК п/у А. Бекенова (г. Петропавловск),
- Эстрадно-духовой оркестр п/у Е. Уразалина (г. Кокшетау),
- Группа «Saz&Soul» п/у А. Тулукпаева и солистка Зарина Божакова (г. Нур-Султан),
- Джазовый ансамбль КазНУИ п/у О.Джулдиева (г. Нур-Султан),
- Трио «Ice-Project» п/у А. Базановой (г. Нур-Султан)
- Уральский диксиленд Игоря Бурко п/у В. Сундарева
- Вокальная группа DV-Show п/у А. Балакиной
Материалы номера
пожалуйста зарегистрируйтесь.