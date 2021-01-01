Что состоится

Дата и время

«Пиковая дама», А. Пушкин, мистическая драма. Премьера!

«Пиковая дама», А. Пушкин, мистическая драма. Премьера!

Областной казахский театр драмы им. И.Омарова,

«Панночка», Н. Садур (по мотивам повести Н.Гоголя «Вий»), мистический триллер

В течение месяца

«Просторы родного края» - выставка по итогам проекта «Пленэр-2021»

В течение месяца

Выставка работ обучающихся и педагогов художественной школы им. А. И. Никифорова «Лучший портрет моего соотечественника»

В течение месяца

Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л.Н. Толстого

Областная филармония им. Е. Умурзакова мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

3 декабря, 18.30 4 декабря, 17.00 5 декабря, 15.00