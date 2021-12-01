О куче строительного мусора возле дома № 107 по ул. Козыбаева сообщила «НГ» жительница Костаная Айгуль ТУРАЛИНА. По ее словам, мусор таким образом «спрятали».

Ул. Козыбаева, 107, Куча строительного мусора под балконом дома разрастается

- Почти все лето у нас была проблема с переполненными контейнерами, которые расположены рядом с проезжей частью, - отмечает Айгуль. - Председатель ПКСК даже вызывала участкового из-за того, что люди складывали мусор рядом с контейнерами и чуть ли не вываливали на проезжую часть. Теперь соседи решили, что лучше мусор спрятать, и положили его в угол дома - на стыке нашей девятиэтажки и аптеки. Но мусор-то видно со всех сторон! Из окон, с балконов, с противоположной стороны.

Кучу мусора между аптекой и балконом действительно видно с противоположной стороны проезжей части, потому что она довольно внушительная. В ней - остатки строительного мусора, старый кабель, проволока и многое другое.

Ул. Павлова, 62, Гора мусора под балконом спустя две недели осталась на месте

Почти аналогичную кучу мусора, которую так же свалили под балкон дома № 62 по ул. Павлова и о которой «НГ» писала две недели назад, так и не убрали.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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