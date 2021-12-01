85 лет назад в Кустанае появилось учреждение, целью которого была борьба с беспризорностью

21 ноября 1936 года Совет народных комиссаров Каз. ССР принял постановление «Об организации детских приемников-распределителей НКВД в центрах вновь образованных областей Каз. ССР». С этого момента можно отсчитывать историю учреждения, которое сейчас называется костанайским Центром адаптации несовершеннолетних.

Волны беспризорности

В 1930-е годы по всему СССР органы внутренних дел продолжали борьбу с беспризорностью среди детей. Их количество к этому времени уменьшилось с 6 млн в 1921 году до 200-300 тысяч в 1933-м. Тем не менее новый рост беспризорности, связанный с политикой коллективизации, заставил власти принимать меры.

Плакат «Беспризорники 90-х», созданный в приемнике-распределителе Кустаная

В Кустанае под детский приемник-распределитель городские власти отдали двухэтажный кирпичный купеческий дом на пересечении улиц Набережной и Толстого. Сейчас дом снесен.

В первые месяцы Великой Отечественной войны тысячи людей и предприятий были эвакуированы на восток страны, в том числе и в Казахстан. Из-за этого число беспризорных и потерявшихся в общем хаосе детей выросло в разы. От сотрудников приемников потребовались большие усилия, чтобы дать кров, обогреть, накормить и сделать существование попавших к ним детей комфортными и безопасными, заменив им мам, пап и самых близких людей, которые были потеряны на передовой и дорогах эвакуации.

После окончания Великой Отечественной войны проблема одичавших и безнадзорных детей и подростков не исчезла. Более чем в половине совершенных несовершеннолетними преступлений были замешаны беспризорники. Поэтому уже к 1947 году Кустанайский отдел по борьбе с детской преступностью и безнадзорностью при содействии сотрудников приемника стали проводить рейды по выявлению бездомных детей и подростков. В среднем за каждый такой поход сотрудники задерживали от 40 до 50 человек.

К 60-70-м годам беспризорничество в таких объемах и масштабах, как это было в военные и довоенные годы, фактически исчезло. На территории СССР насчитывалось 182 приемника-распределителя, которые в основном занимались перевоспитанием попавших к ним детей. Большинство находившихся в распределителе были уже не беспризорниками, жившими на улице, а беглецами и хулиганами из обеспеченных семей. Что не облегчало труд сотрудников приемника, большая часть которых была милиционерами. Основной целью распределителя тогда была профилактика преступлений среди молодежи. Кроме того, приемник занимался контролем над малолетними преступниками и хулиганами, поставленными на учет.

«Ржавая поросль»

Новая волна детской и подростковой преступности поднялась в начале 1990-х годов. Всеобщий кризис, перестройка экономики и адаптация независимых государств к самостоятельной жизни привели к плачевным результатам. Произошли разрывы экономических и политических связей, в том числе и общей правоохранительной системы, что послужило резкому росту бандитизма и подростковой преступности.

Начальник приемника-распределителя Павел Щедрин за работой

Вот так вспоминает о днях работы приемника в те непростые годы ветеран МВД Павел ЩЕДРИН, который возглавлял Костанайский приемник-распределитель в 1987-1991 годах:

- Кустанайский ПРН работал круглосуточно. Новичкам здесь давали крышу над головой, отмывали от грязи, лечили, кормили. Кого только не было в этих стенах: малыши, забытые по пьянке на вокзале, подкинутые и заблудившиеся дети, подростки, ожидающие отправки в детские дома, интернаты, спецшколы и спецПТУ. В 1990 году около 600 детей и подростков прошли через наше учреждение. Примерно столько же тогда находилось в Костанайском и Рудненском детских домах вместе взятых. Это статистика, однако за сухими цифрами стояли детские хрупкие неокрепшие судьбы, билась жизнь. Поэтому на нас, сотрудников, накладывалась особая ответственность и отводилась определенная роль.

Рост общей и детской преступности в первые годы независимости можно сравнить только с первыми послереволюционными годами. Тогда уровень правонарушений резко возрос в связи с хаосом и беспорядком, возникшим после гражданской войны. Но, несмотря на увеличение числа подростковых преступлений, сотрудники приемника практиковали в эти непростые годы и новые методы работы с детьми.

В качестве эксперимента при кустанайском приемнике-распределителе был открыт первый в Казахстане временный приют для несовершеннолетних. Он был ориентирован на помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Во временном приюте можно было находиться 15 дней. За это время сотрудники приюта помогали ребенку с жильем, искали родственников и близких. В итоге эксперимент помог нескольким десяткам несовершеннолетних нашей области.

Павел Григорьевич Щедрин в 1991-1997 годах работал в пресс-службе УВД. Для телекомпании «Алау» снял видеофильм «Ржавая поросль» о проблемах преступности и правонарушений среди подростков. Этот фильм Щедрин решил показать воспитанникам Центра адаптации несовершеннолетних на мероприятии, посвященном юбилею этого учреждения.

Из МВД - в МОН

В 1997 году приемник-распределитель преобразовали в Центр адаптации несовершеннолетних, в 2011-м он переехал в здание на перекрестке улиц Майлина - Победы. Детские рисунки на стенах и даже в кабинетах сотрудников - это не только показатель креативности обитателей учреждения. В отличие от приемника, который был подчинен органам внутренних дел, Центр адаптации относится к Министерству образования.

- Сейчас в центре 23 ребенка, - говорит заместитель руководителя по воспитательной работе Ольга ВОРОВА. - У нас дети находятся круглосуточно, но сегодня ребенка могут доставить к нам органы полиции, а завтра, к примеру, его снова могут забрать родители. Дети у нас могут находиться до трех месяцев. Они делятся на две группы: «Балапан» - от 3 до 10 лет, «Арман» - от 10 до 18 лет.

70% обитателей центра - это беспризорные, безнадзорные дети. Остальные - с девиантным поведением.

- Я тут работаю только 9 месяцев, поэтому сфера интернатов и подобных учреждений для меня очень нова, - рассказала Ворова. - Хотя до этого я работала в общественном фонде «Ана уйi», там занималась распределением детей в семьи. Конечно, приходилось работать с приемными родителями, но такого глубокого опыта в плане деятельности в центрах адаптации у меня еще нет. Иногда очень трудно смотреть в грустные глаза детей, очень переживаешь и близко к сердцу принимаешь каждого ребенка, каждую маленькую трагедию в их семье.

В зале с телевизором на стене, расположившись на паре диванов, сидели дети. Совсем еще крохи, малыши чуть постарше и подростки ждали начала мероприятия. Воспитатели стояли возле самых маленьких детей. Павел Щедрин вошел в комнату и сел на один из диванов, пока сотрудники центра включали фильм о таких же детях 90-х годов. На экране их ровесники, сидя в СИЗО или в колонии, говорили, как они мечтают о доме и сожалеют о том, что натворили.

После показа Павел Григорьевич рассказал о своей работе в приемнике, а также о детях, которым оказывали там помощь.

Фото из личного архива Павла ЩЕДРИНА