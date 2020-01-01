Сухой остаток. с 25 по 31 января.
По данным костанайского областного центра психического здоровья:
- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 164 человека, из них поместили 154: 139 мужчин и 15 женщин.
По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:
- на пожары совершено 9 выездов, на случаи горения - 23 выезда, на аварийно-спасательные работы - 7 выездов.
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