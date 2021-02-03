О сломанной крышке люка, расположенного за домом № 12 в микрорайоне Аэропорт, сообщила «НГ» жительница Костаная Елена ПИВОВАРОВА.

Микрорайон Аэропорт, 12. Крышку колодца, возможно, повредили при уборке снега

- Когда шел снегопад, весь тротуар за домом был завален, - пояснила она. - Дети играли, прыгали в этом месте. Когда снег чуть разгребли, крышка оказалась сломанной. Хотя, возможно, ее повредила снегоуборочная техника, когда убирала снег. Теперь в центре люка такая дыра, что в нее запросто может угодить и взрослый, и ребенок.

В дыру может провалиться нога и взрослого, и ребенка

Крышка треснула настолько, что по центру не оказалось довольно приличного куска. Корреспонденты «НГ» проверили, может ли в эту дыру угодить нога взрослого человека. Оказалось, может. А ребенок провалится целиком. При этом колодец еще и прилично занесен снегом, поэтому его запросто можно не заметить.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Присоединяйтесь!

Если вы увидели колодец без крышки, сообщите об этом в редакцию «НГ» по тел.: 53-69-95, 53-51-51, на WhatsApp 8-747-907-57-92, по адресу ng@ng.kz, на сайте www.ng.kz. Также можно позвонить в ГКП «КТЭК» по тел.: 57-68-63, 51-37-35, в ГКП «Костанай-Су» по тел.: 22-25-00, в РДТ АО «Казахтелеком» по тел.: 57-31-25, 57-31-26, 57-31-45 или в службу оперативного реагирования отдела ЖКХ акимата Костаная по тел. 109.

Мы опубликуем фотографию опасного места и выясним, какой коммунальной службе принадлежит колодец. Вместе мы сделаем город безопаснее!