О переполненных контейнерах во дворе спортивного клуба «Султан», за зданием Центра миграционных услуг, по ул. Тауелсиздик, 114, сообщил «НГ» житель Костаная Аскар ОМАРОВ.

Ул. Тауелсиздик, 114. С одной стороны мусорных контейнеров - картонные коробки и елка

С другой - куча пакетов с бытовым мусором

- Я часто прохожу мимо этого двора, и бросается в глаза ужасная свалка. Лежит этот мусор уже около недели, - сообщил он. - Сначала я наблюдал, как переполнился контейнер, потом мусор стал появляться рядом. Затем добавились новогодние елки... Через несколько дней пакетов с мусором рядом с контейнерами стало так много, что участок превратился в настоящую свалку. В одном из домов этого двора живет родственник. Говорит, что он жаловался в ПКСК и «Тазалык», но его «накормили» обещаниями, а мусор и ныне там.

Пр. Абая, 166. От свалки под окнами ничего не осталось

Свалку рядом с подъездом по пр. Абая, 166, которая доходила почти до окон первого этажа многоэтажного дома, спустя две недели убрали полностью.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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