Лунный посевной календарь садовода-огородника: запланируйте свои работы на 2021 год

Влияние единственного спутника Земли на все живое известно и изучается давно. Делая оборот вокруг нашей планеты за 28 дней, Луна то отдаляется, то приближается, по-разному оказывая свое воздействие, в том числе и на растения.

Цикл, который проходит Луна, можно разделить на 4 периода. Новолуние (первый лунный день) - самое неблагоприятное время для любого вида деятельности, связанного с растениями: посева, посадки, пересадки. Такими же считаются день накануне и после новолуния. Во 2-й и 28-й дни также лучше воздержаться от подобных работ.

В период растущей Луны, когда тонкий месяц увеличивается, энергия, питательные вещества движутся от земли и корней растений вверх. Это наиболее благоприятное время для посева культур, ценность которых в надземной части (ряд овощей, зелень, ягоды, плоды). В этот же период лучше производить посев цветочных культур, посадку и пересадку плодово-ягодных и декоративных деревьев и кустарников, заниматься внекорневой подкормкой, сбором плодов на хранение, а также прививкой.

Переходным периодом, когда растения находятся в состоянии покоя, является полнолуние. В этот день запрещены многие садово-огородные работы. Также не рекомендуется их проводить за день до и день после полнолуния. Это время можно посвятить прополке, подвязыванию растений, окучиванию. Целесообразна корневая подкормка, поскольку вскоре начнется активный рост корневой системы.

В период убывающей Луны энергия и соки движутся вниз к корням, которые, разрастаясь, тянут из почвы питательные вещества. В это время производят посев корнеплодов, посадку, деление и пересадку клубневых и луковичных цветов, корневые подкормки, рыхление. Спадающая Луна - благоприятное время для уборки и закладки на хранение овощей с ценной подземной частью (картофель, свекла, морковь, редька, чеснок, лук).

Указанные в календаре благоприятные и запрещенные дни для посева, посадки и пересадки различных культур составлены с учетом фаз Луны и являются ориентировочными. Огородникам и садоводам в первую очередь следует руководствоваться рекомендованными для той или иной культуры агротехническими сроками и приемами, использовать качественный и районированный посадочный материал, учитывать погодные и климатические условия, особенности своего участка и сортовые качества культур.