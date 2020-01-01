Очень полезное делаем очень вкусным

Так сложилось, что близкому человеку прописали диету, в которой присутствуют всякие полезные каши. В их числе и ячневая. Но изо дня в день пичкать человека кашей-размазней, пусть и с изюмом, яблоками, - тоска зеленая. И для него, и для повара. Нашла рецепты отличных запеканок из круп. Из ячневой тоже, оказывается, можно их делать. И сладкие, и несладкие.

Когда планируете делать сладкую, то при варке из крупы вязкой каши добавьте в воду немного не только соли, но и сахара. Пропорции такие: на стакан крупы три стакана воды. Варить 20-25 минут на тихом огне. В остывшую кашу надо ввести яйцо. А дальше действовать по желанию. В форму, смазанную сливочным маслом, выложить слой каши. На него, например, слой фруктов: яблоко, распаренные чернослив и изюм, можно бананы, закрыть все еще одним слоем каши. Печь в духовке 20 минут при 180 градусах, прикрыв фольгой, потом ее убрать, смазать верх подслащенной сметаной или сливочным маслом и еще несколько минут подрумянить.

Из нескладких ячневых запеканок хороша с грибами и луком, а также с луком и ливером.