О двух теплотрассах небольшого диаметра, на которых частично отсутствует изоляция, «НГ» сообщила жительница Костаная Любовь МУХАМЕДЖАНОВА.

Пр. Абая, 168. Участок трубы, которая проходит через детскую площадку, частично открыт

- Во дворе дома № 168 по пр. Абая проложены две трубы: одна идет через детскую площадку, и на ее изгибе постоянно рвется рубероид, - пояснила она. - Вот и сейчас этот участок снова без изоляции. Уже и не помню, когда именно она порвалась, но в прошлом году точно.

Пр. Абая, 168. Почти в таком же состоянии участок трубы, заходящей в дом

Второй участок теплотрассы, на изгибе которого также нет изоляции, заходит в дом № 168. Как на месте убедились корреспонденты «НГ», на обоих участках изоляция частично сорвана, а та, которая осталась, очень ветхая.

Ул. Воинов-Интернационалистов, 1/1. Трубы, на которых обитали бомжи, закрыли бетонными блоками

Открытый участок теплотрассы во дворе дома № 1/1 по ул. Воинов-Интернационалистов, о котором «НГ» писала две недели назад, не просто утеплили, а закрыли сверху бетонными блоками. В месте расположения труб вырубили кустарник. Напомним, жители этого двора жаловались на то, что на трубах обитают бомжи, мимо которых детям приходится идти в школу. Учитывая, что сейчас в этом месте вместо пышущих жаром открытых труб установлен холодный бетон, бомжи теперь здесь вряд ли обоснуются.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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