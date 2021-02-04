Почему попытка чиновника помочь сельчанам стала причиной уголовного дела?

Дело в отношении заместителя акима Костанайского района Рустама САДЫКОВА рассматривает суд. Чиновника обвиняют в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. По версии следствия, Садыков несколько раз незаконно отказал в предоставлении земельного участка по разработке песчаного карьера. Садыков заявляет, что в заявках предпринимателя были нарушения, а все решения принимал не он лично, а земельная комиссия после консультации со специалистами и юристами.

Отказывал неоднократно

В конце октября 2020 года «НГ» рассказывала о десятках домов в микрорайоне Северный села Заречное, которые попали в санитарную зону сибиреязвенного захоронения. Жильцы были возмущены тем, что в уже построенные дома власти не могут провести газ и другие коммуникации, зато в сотне метров от них начинается разработка песчаного карьера. Попытка провести газовую трубу и успокоить возмущенных местных жителей за счет ТОО «Ремдортехник» (это предприятие собиралось разрабатывать карьер) и привела Рустама Садыкова на скамью подсудимых.

Вокруг скотомогильника - санитарная зона в радиусе 1 000 м, в нее входили жилые дома и частично будущий карьер / Фото из архива «НГ»

23 апреля 2020 года директор ТОО «Ремдортехник» Рашид САРСЕКЕНОВ подал заявление в управление природных ресурсов и регулирования природопользования с просьбой выдать лицензию на добычу песка. В мае заявку одобрили. Следствие считает, что уже на основании этого документа земельная комиссия должна была незамедлительно согласовать выделение участка площадью 6,2 га. В самой комиссии были другие мнения. 26 мая Сарсекенову отказывают в «возмездном землепользовании» участка. Причина - лицензия выдана на 3 года, а землю просил на 48 лет. Предприниматель согласился сократить срок аренды, чтобы он совпадал с лицензией.

- Садыков, будучи председателем земельной комиссии, ... обязан был первое заявление Сарсекенова передать на рассмотрение в компетенцию акимата Костанайской области для выдачи соответствующего разрешения, - написал в обвинительном акте прокурор. - Однако Садыков, имея преступный умысел и пользуясь незнанием Сарсекеновым земельного законодательства и процедуры получения разрешительных документов на добычу полезных ископаемых на месторождении «Сафроновское», необоснованно и неоднократно отказывал в предоставлении земельного участка, а также не принял своевременных мер по передаче документов данного предприятия в областной акимат, что привело к причинению существенного вреда в крупном размере ТОО «Ремдортехник», выраженного в несвоевременном проведении предприятием подготовительных работ и разработки данного месторождения, а также неполучении прибыли по запланированным проектам и в необоснованных затратах по газификации в сумме 10 820 000 тенге.

Рустам Садыков настаивает, что лишь пытался найти компромисс между населением и предпринимателем / Кадр из видео

В третий раз предприниматель обратился в земельную комиссию 11 июня. Следствие уверено, что Садыков «убедил членов комиссии проголосовать за необоснованное решение, направить заявление Сарсенова на дополнительное изучение в отдел архитектуры и отдел земельных отношений акимата Костанайского района». 26 июня комиссия все-таки проголосовала за выделение участка на 3 года, но с сокращением его площади до 5,8 га, чтобы карьер вышел за санитарную зону скотомогильника.

В обвинительном акте указано, что позже заместитель акима инициировал жалобу со стороны жителей села Заречное, чтобы на ее основе отменить решение земельной комиссии. Хотя жалоба не имела законных оснований стать поводом для отказа в предоставлении участка.

- Нарушения сроков несвоевременной добычи песка в объеме 40 000 куб. м могло привести к отзыву лицензии и штрафным санкциям, - отмечается в обвинительном акте. - Осознавая, что у предприятия есть 2 месяца простоя, Садыков поставил заведомо невыполнимое условие: он выдаст земельный участок, если предприниматель обеспечит строительство газопровода в ближайшие улицы села Заречное. Садыков, имея преступный умысел, зная о нахождении части домов в санитарной зоне сибиреязвенного захоронения, что препятствует проведению газа, вне зависимости от источника финансирования, действовал по преступному плану и определил фирму подрядчика - ТОО «Gas Qurylys», которому Сарсекенов должен был передать наличные в сумме 10 820 000 тенге.

19 августа, во время передачи денег директору ТОО «Gas Qurylys» Андрею СИДОРЕНКО, пришли сотрудники антикоррупционной службы, изъяли банкноты и возбудили дело по ст. 365 ч. 2 п. 3 УК РК.

Сначала - деньги, потом - договор

Андрей Сидоренко во время допроса в Костанайском районном суде 26 января заявил, что никаких мошеннических действий не было ни с его стороны, ни со стороны заместителя акима, которого он даже не знает, а сотрудники антикора зашли в кабинет до того, как был заключен официальный договор по оказанию услуг проведения газопровода.

Рашид Сарсекенов несколько раз получал отрицательное заключение земельной комиссии / Кадр из видео

- Мне позвонили из акимата Заречного и попросили подъехать к ним, чтобы определиться со сметой строительства газопровода, - пояснил Сидоренко. - Как я понимаю, ко мне обращался аким Заречного. Я подъехал, мне сказали, что у них есть спонсор, который готов за свой счет провести газовую трубу. Мы выехали на место, был сход с жителями района, в результате я выдал ценовое предложение. Спонсор согласился, приехал ко мне в офис для оплаты услуг, а в процессе заключения договора сотрудники антикора прервали сделку и сообщили, что проводится расследование в отношении сотрудника акимата.

Отвечая на вопросы прокурора, Сидоренко сообщил, что в сумму вошли работы по монтажу газопровода и составлению ПСД. И пояснил: помимо его ТОО, замеры будущего газопровода проводили и другие монтажные фирмы.

- Должностные лица акимата просили вас передать им часть или всю сумму от затрат на проведение газопровода? - уточнила прокурор.

- Нет, не просили. Я официальный подрядчик АО «КазТрансГаз Аймак», мы собирались заключить официальный договор, но нас прервали. Почему ко мне обратились? Скорее всего, мои контакты им подсказали в «КазТрансГаз Аймаке».

- Вам было известно, что эти дома входят в санитарную зону сибиреязвенного захоронения?

- Нет, я узнал об этом только от сотрудников антикора.

- Договоры заключали вы, все деньги получали вы, мог ли я иметь какой-то корыстный интерес от этого проекта? - задал вопрос Садыков.

- Я пригласил его не в баню и не к себе домой, а в офис, где в присутствии бухгалтера мы должны были заключить договор. Как я могу выдернуть деньги, которые прошли через бухгалтерию? - ответил Сидоренко.

- Расчет должен был производиться в присутствии жителей микрорайона Северный. А почему этот процесс в итоге прошел в вашем кабинете? - спросил Садыков.

- Да, жители хотели присутствовать при заключении договора. Но, когда мы уезжали с сельского схода, этот человек (Сарсекенов - «НГ») подошел ко мне, сказал, что вечером куда-то улетает. Предложил передать деньги мне, а на следующий день я должен был показать им заключенный договор на проведение газопровода, - сказал Сидоренко.

- Жители боялись, что их обманут. Они хотели, чтобы эти деньги отдали их нотариусу. Я от такого варианта отказался. Меня Андрею Сидоренко представил аким Заречного. Я сказал, что деньги передам только подрядчику, - добавил Сарсекенов.

- Сначала должен быть заключен договор, а после - пересчитаны деньги. А вы вначале берете деньги. Непонятны мне ваши действия, - обратился к свидетелю судья Серик АЙБАСОВ.

- Так и планировалось, сначала заключить договор, но утром, - ответил Сидоренко. - Я же говорю, что мне сказал подрядчик почти дословно: «Братан, я вечером улетаю, мне эти движения не нужны, давай я тебе «бабки» в офис привезу, договор и квитанции потом сделаем, ты все пересчитаешь, а с этими жильцами сам разберись, мне некогда».

Голосовали как большинство

Еще больше вопросов вызывают показания должностных лиц акимата Заречного и членов земельной комиссии. Аким Заречного Нургиса ИСМАГАМБЕТОВ сообщил, что о сибиреязвенном захоронении узнал, только когда жители вышли на сход против разработки карьера.

- Жители просили дать разъяснения, почему начали разработку карьера, но я не смог ответить, потому что не владел ситуацией, - сказвл он. - Мне наш специалист по госуслугам объяснил, что карьер не входит в земли населенного пункта и не относится к моей компетенции. Поэтому по всем обращениям Сарсекенова отрабатывал акимат Костанайского района.

Судья зачитала показания Исмагамбетова, которые он давал в ходе досудебного следствия. Из них следовало, что «Садыков представил директора «Ремдортехники» Сарсекенова и сказал, что он будет финансировать строительство газопровода». Эти показания аким подтвердил.

Почти все свидетели, которые входили в состав земельной комиссии, в суде давали пояснения, что голосовали по принципу «за большинство».

Искали компромисс

Сам Рустам Садыков через свои вопросы пытался доказать, что все решения принимались коллегиально после консультации с экспертами в земельном законодательстве.

- Мы не отказывали в предоставлении участка целенаправленно или с целью помешать их работе, мы искали компромисс между населением и предпринимателями, - объяснил корреспонденту «НГ» Садыков, который пока не давал показания в суде. - Стоял вопрос о возможности проведения земельных работ в зоне сибиреязвенного захоронения. Местное население было против этого карьера. Я просил представителей ТОО «Ремдортехник» и управления природных ресурсов, которые ко мне приезжали, чтобы они переговорили с людьми, чтобы с их стороны не было возмущений. Они меня уверяли, что с населением вопрос будет согласован. Причин для отказа в таком случае у меня по закону не было. Мы пошли навстречу и дали рекомендацию на согласование. Компания должна была разработать землеустроительную документацию и получить разрешение акима области. Но они ничего не сделали, недооформили документы и вышли на работу, а люди начали звонить, жаловаться и бастовать. Когда принималось какое-либо решение, всегда рядом были уполномоченные органы и юристы. Мы консультировались с надзорными органами. Теперь в суде выясняется: якобы начальник отдела земельных отношений предупреждал меня, что эти решения незаконны, а землю мы обязаны выдать незамедлительно. Но этого не было! При этом другие участники комиссии и мои коллеги подтверждают: я, наоборот, проверял, что принятые решения не противоречат закону. Я следствию задаю один вопрос: какой мой мотив и умысел, чтобы препятствовать работе ТОО? И мне не дают на него четкого ответа.

По мнению заместителя акима района, непонятно, как вообще ТОО «Ремдортехник» получило лицензию на разработку карьера.

- Наша комиссия - это коллегиальный орган, который выносит решения только рекомендательного характера, то есть аким района в итоге может согласиться с ним или наоборот, - подчеркнул Садыков. - Все, что я просил у предпринимателя, это протокол местного сообщества, что жители не против карьера. С жителями никто этот вопрос не согласовал. Этот протокол должен быть сделан во время экологической экспертизы. Но такого документа не было! Хотя по закону это обязательно. Если бы этот протокол был, то вопросов вообще не возникло. Поэтому здесь, возможно, было нарушение в момент выдачи лицензии. А акимат района и земельная комиссия из-за этого стали жертвами обстоятельств, потому что отказать в выдаче земли мы теперь не могли.

Допрос свидетелей продолжат 5 февраля.