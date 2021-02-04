Конкурс для женщин, владеющих искусством управления

В нашем традиционном конкурсе могут принять участие дамы, у которых есть автомобили и которым есть что о них рассказать. Если вы чувствуете себя на наших дорогах как рыба в воде, то этот конкурс для вас. Подать заявку можно по адресу ngkonkurs@gmail.com, а также по тел.: 53-51-51, 53-69-95.

Победительниц конкурса ждут призы: сертификаты на покупку запасных частей, аксессуаров и ремонт на 50 000, 30 000 и 20 000 тенге от Zakaz auto group сети автомаркетов и СТО (пр. Назарбаева, 34, тел. 74-90-74, ул. Карбышева, 34) и сертификаты на посещение SPA-салона Thai Spa (ул. 5 Апреля, 64, тел.: 54-43-60, 8-776-704-90-90), сертификаты на месяц тренировок в фитнес-клубе FitnessBlitz (пр. Назарбаева, 193/1, ТРЦ «Kostanay Plaza», 2 этаж, 8-701-052-99-00).

Участница № 5 - Дина КАЛКАЕВА.

Стаж вождения: 8 месяцев. Марка автомобиля: Volkswagen Рolo. Год выпуска: 2020. Цвет: синий. Объем двигателя: 1,6 л.

Дина купила Volkswagen Рolo совсем недавно, хотя давно мечтала о своем автомобиле.

Своему автомобилю Дина Калкаева дала ласковое прозвище «Поля»

- Водительское удостоверение я получила давно, а на покупку машины никак не решалась, - рассказала она «НГ». - И вот, приняв наконец решение о покупке, сначала я отправилась освежать память в автошколу. Когда немного подучилась, пошла прямиком в автосалон. В нем мне быстро подобрали подходящий по моим запросам автомобиль, который я тут же ласково переименовала в Volkswagen-«Полю».

Несмотря на маленький стаж вождения, за рулем Дина чувствует себя уверенно. Помогает нашей участнице и то, что она состоит в группе Polo-любителей. Участники этой группы по возможности помогают друг другу, а когда собираются вместе, подсказывают что-то конкретно по Volkswagen Рolo.

Наша участница ценит свою машину за комфорт и практичность

- С приобретением автомобиля чувствую себя свободной и мобильной, - говорит Дина Калкаева. - Я люблю и ценю свою машину за комфорт и практичность. И хотя на дорогах мне встречаются разные автолюбители, стараюсь ко всему относиться с пониманием. И считаю, что доброжелательных и отзывчивых водителей все-таки больше.

Фото из личного архива

Условия конкурса

Вы можете поддержать участницу № 5 Дину Калкаеву в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 6 февраля, до 11.00 воскресенья, 7 февраля. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 4 февраля, до 10.00 понедельника, 8 февраля. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участницы № 4 Маргариты Гордиенко поступил 551 голос в Instagram и ни одного купона.