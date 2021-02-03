В 106-м туре собираем средства на спецпитание для ребенка

Благодаря активности наших читателей мы решили проблему приобретения вертикализатора для участника прошлого тура. Теперь нужно помочь мальчику, с которым наши читатели знакомятся впервые.

Сбор завершен

6-летний Данила БУРАК из Рудного - участник, перешедший в 106-й тур из предыдущего. На довольно дорогой специализированнный вертикализатор RTX18 мы не смогли собрать всю необходимую сумму в течение одного тура. Впрочем, такой вариант был предусмотрен комиссией с самого начала, поэтому сбор для Данилы сразу объявили пролонгированным, и оставшуюся сумму приготовились собирать столь долго, сколько понадобится. К счастью, еще до старта 106-го тура стало ясно, что мы собрали достаточно денег на покупку рекомендованного врачами вертикализатора RTX18.

Сбор на вертикализатор для Данилы можно считать завершенным / Фото из архива семьи БУРАК

У мамы мальчика для нас тоже есть хорошие новости.

- Мне удалось насобирать через соцсети 97 000 тенге, - сообщила мама Данилы Мария БУРАК. - Так все быстро получилось, даже не верится. Я думала, что до весны как минимум собирать будем. Спасибо всем, кто не прошел мимо. Мы с Даней будем стараться изо всех сил, чтобы он смог ходить. Вертикализатор сейчас для нас - самая нужная вещь. Мы очень благодарны проекту и читателям «Нашей Газеты»!

В предыдущем туре «Нужных денег» для Данилы было собрано 515 834 тенге. Пользователь нашего сайта elektron сделал адресный взнос для Данилы в размере 400 евро. Кроме того, есть еще адресные взносы на карту «Каспи-голд». Сбор на вертикализатор для Данилы объявляется завершенным. Точные сведения о размере и структуре суммы, переданной семье Бурак, мы опубликуем в статье, посвященной итогам 106-го тура.

Набрать вес

Трехлетний Султан АРТЮХОВ из Костаная впервые участвует в нашем проекте. Через месяц мальчику исполнится 3 года. Султан появился на свет раньше положенного срока - на 33-й неделе. Весил чуть больше 2 кг, но настоящей бедой была спинно-мозговая грыжа пояснично-крестцового отдела позвоночника, что считается тяжелым пороком плода. Первые 10 дней провел в реанимации, под аппаратом ИВЛ. Малыша выходили, но это было только начало очень трудного пути.

Пока Султан не наберет вес, его не возьмут на полный курс реабилитации / Фото из архива семьи АРТЮХОВЫХ

Через 4 месяца столичные хирурги сделали Султану операцию на позвоночнике, чтобы дать ему возможность в будущем передвигаться. Пока мальчик не научился ходить, но, вопреки тяжелому диагнозу, уже научился ползать и стоять у опоры.

Запись в его медицинской карте по-прежнему остается пугающей: ВПР ЦНС (врожденный порок развития центральной нервной системы), задержка речевого развития, вялый нижний парапарез, нарушение функций тазовых органов. Все это требует регулярных курсов реабилитации в течение многих лет. Впереди - еще одна операция на позвоночник. Кроме того, у мальчика птоз верхнего века левого глаза. Это значит, что ему предстоит еще и операция по устранению птоза, иначе в будущем могут возникнуть проблемы со зрением.

Но в нашем проекте требуется оказать помощь этому ребенку в связи с другой частью его длинного диагноза. Помимо всего прочего, у Султана дисфункция желудочно-кишечного тракта, аллергия на белок коровьего молока и, как следствие, белково-энергетическая недостаточность 2-й степени. Из-за этого он в свои 3 года весит всего 8 кг, хотя по физиологическим нормам мальчик этого возраста должен весить 14 кг. Поскольку питательные вещества слабо усваиваются, у Султана плохо растут зубы и волосы.

Из-за существенного недобора веса медики отказывают Султану в полноценных курсах реабилитации, опасаясь за его общее состояние. Приходится принимать много лекарств, это тоже не лучшим образом влияет на его самочувствие. Гастроэнтерологические проблемы настолько усугубились, что с июля не было дня, чтобы мальчик не плакал из-за болей в животе. Конечно, он проходил обследования, его консультировали врачи Костаная, Алматы и столицы. Решением консилиума гастроэнтерологов стало назначение Султану специального питания - смеси «Неокейт джуниор» на основе аминокислот, содержащей весь необходимый набор витаминов и минералов. Врачи рекомендовали кормить Султана этой смесью в течение года. По прогнозам докторов, на таком питании мальчик наберет вес и избавится от мучающих его болей.

Основная трудность в выполнении врачебных рекомендаций - цена питания. В день ребенку нужно выпивать 300-400 мл готовой смеси, в месяц выходит 6 банок. Цена одной банки - 16 490 тенге, соответственно, в месяц выходит 98 940 тенге, а полугодовая норма обойдется в солидную сумму - 593 640 тенге. Далеко не каждая семья может потянуть такие траты.

- Я уверена, что Султан сможет ходить, пусть не так, как все, а хотя бы с опорой, - делится мама Султана Яна АРТЮХОВА. - У Султана есть старший брат, ему 10 лет, он ему во всем помогает. Но все равно трудно справиться со всеми проблемами. Я хочу сделать все возможное для своего малыша, чтобы, когда он вырос, могла с уверенностью смотреть ему в глаза. Поэтому обращаюсь за помощью ко всем неравнодушным людям и прошу нас поддержать! Султану жизненно необходимо набрать вес, тогда мы сможем проходить курсы реабилитации и лечиться.

Доходы семьи Артюховых: пособие Султана - 96 000 тенге, зарплата папы мальчика - 110 000 тенге. Следует учесть, что только на лекарства для Султана уходит минимум 20 000 тенге в месяц, еще столько же стоит массаж, да еще 15 000 тратят на памперсы. Особое безглютеновое питание (оно приобретается помимо спецсмеси) тоже «влетает в копеечку». Про то, что коммунальные расходы нынче чувствительны, никому объяснять не нужно.

Полтора года назад семья брала кредит на лечение Султана, который до сих пор выплачивает, на это уходит 27 300 тенге ежемесячно. Артюховы будут рады любой помощи, но чем больше удастся собрать на смесь для Султана, тем лучше, ведь ему нужно принимать ее в течение года.

По решению комисссии мы передадим для Султана Артюхова любую сумму, которую соберем в течение 106-го тура проекта. Независимо от того, хватит этого на месяц или на полгода столь нужного для мальчика питания.

Как поддержать участников

Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести деньги в редакцию по адресу ул. Майлина, 2/3.

Также можно перечислить деньги на карту Kaspi-gold. Номер карты 5169 4931 6818 4102.

Помощь, оказанная в рамках 105-го тура