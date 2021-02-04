Как встретили очередную волну пандемии в разных странах - в рассказах людей, которые там живут

В эти выходные, 30-31 января, вступили в силу новые ограничения на международные рейсы, которые ввели Великобритания, Канада, Франция, Германия, Португалия и Чешская Республика. Чиновники сферы здравоохранения опасаются, что используемые сейчас вакцины не обеспечат защиту от мутировавшего коронавируса, который активно распространяется в Бразилии и Южной Африке. Десять месяцев назад «НГ» попросила наших хороших знакомых, выехавших на ПМЖ за рубеж, рассказать о жизни в эпоху распространения Covid-19. С 26 марта 2020 года изменилось многое и в Казахстане, и в мире. И мы решили снова сделать опрос, чтобы узнать ответ на главные вопросы: как люди реагируют на санитарные меры и как правительство помогает тем, кто пострадал от этих мер и от коронавируса.

Чехия. И пес с ними

- В Чехии действует противоэпидемическая система PES (в переводе - пес). Она включает в себя 5 уровней риска, связанного с Сovid-19, - рассказывает Юлия КУКУШКИНА, уже 2 года проживающая в городе под Прагой. - Каждый уровень соответствует определенному индексу, который высчитывают, исходя из числа заболевших и нагрузки на больницы.

Чехия. Объявление в салоне маникюра: «Закрыто до 14.02, спасибо» / Фото из личного архива

При первом уровне открываются торговые центры, рестораны, отели, музеи, выставки и замки. Дети могут снова посещать школу, а взрослые ходить в гости без ограничения по времени.

Пятый уровень - строгий локдаун. Ношение масок обязательно как внутри зданий, так и на свежем воздухе. Закрывают для посетителей объекты сервиса и торговли, исключение - продовольственный сектор, лекарства и товары первой необходимости. Комендантский час - с 21.00 до 05.00.

- Так мы живем уже несколько месяцев, - говорит Юлия. - В Европейском союзе вообще своя схема. ЕС - как единое государство, а страны внутри него, как маленькие города, которые то и дело вносят и выносят из «красной» зоны относительно друг друга. Именно благодаря этому многим жителям ЕС удалось летом позагорать в Греции и поплавать в Хорватии. Сейчас все по-другому, и далеко не все с этим согласны. В Праге постоянно проходят акции протеста и митинги против правительственных ограничений. Из госбюджета выделяются большие суммы в качестве компенсаций организациям, пострадавшим от карантинных мер, но этого недостаточно. Собственники ресторанов в знак протеста периодически открывают свои двери для посетителей, ночные клубы устраивают нелегальные вечеринки. Реакция правоохранительных органов мгновенная: в течение часа нарушителей штрафуют, а заведения закрывают.

За соблюдением ограничений тут следят строго, независимо от того, кто их нарушил. Министр здравоохранения ночью посетил ресторан друга, а затем без маски говорил с водителем на улице. Лишился поста. Председатель Национального агентства спорта, заехавший на закрытую вечеринку в честь юбилея своего приятеля, лишился депутатского мандата, и, скорее всего, тоже будет уволен. Бывший президент республики был оштрафован за отсутствие маски в общественном месте.

- Государство старается поддерживать граждан, - отмечает Юлия. - Финансовая администрация выплачивает компенсации частным предпринимателям. Выделяются пособия самозанятым по уходу за ребенком в период закрытия школ. Пересматривается система налогообложения. Повсеместно проводятся бесплатные антигенные тесты и бесплатная массовая вакцинация. Однако многие продолжают протестовать, считая правительственные меры надуманными.

В целом обстановка в Чехии достаточно напряженная. Режим ЧС продлевают из месяца в месяц и планируют разработать наивысший, уже шестой уровень риска в системе PES. При этом экономический кризис усугубляется, нагрузка на больницы не снижается, и все больше сфер бизнеса объявляют о своем банкротстве. Остается лишь надеяться на скорейшее выздоровление находящихся в больницах и наконец-то выработанный общенациональный иммунитет.

Израиль. Опять-таки локдаун?

Ограничительные меры в Израиле схожи с казахстанскими, чего не скажешь о помощи, которую оказывают наши государства. И в этом, как говорится, две большие разницы.

С 27 декабря ввели жесткий сегер - так на иврите звучит локдаун. Ужесточение связано с выявлением британской мутации коронавируса, которую считают более заразной. С тех пор все кафе, рестораны и бары закрыты в будни и праздники, отдаляться от дома дальше 1 км, а тем более выезжать в другие города без уважительной причины запрещено. Общественный транспорт в мелких городах в единственный на неделе субботний выходной (шаббат) не ездил и до пандемии - религиозные устои здесь все еще сильнее государственных. В крупных городах (Тель-Авив, Хайфа) движение автобусов ограничено по времени.

Биньямин Нетаньяху пиарится на вакцинации, но многие израильтяне относятся к ней негативно / Фото из СМИ

Штраф за отсутствие маски на улице, в связи с усилением мер, вырос со 100 до 500 шекелей. Правда, это все равно меньше в переводе на тенге и в сравнении с минимальными заработными платами наших стран. Заплатить за отсутствие маски 500 шекелей (65 000 тенге) при минималке 5 300 шекелей (689 000 тенге) даже самому бедному по карману. Штраф в 83 000 тенге при казахстанской минималке в 42 500 тенге кажется социальным сюром.

Не говоря, уже о том, что израильтянам несколько раз раздавали «вертолетные» деньги - 700 шекелей (91 000 тенге) - каждому, вне зависимости от заработка. И хотя олигархи жертвовали их бедным, такую помощь признали неэффективной. Сейчас тем, кто вынужден сидеть дома, выплачивают около 70% от зарплаты. Но люди все равно бастуют.

- Ограничения подвергаются сильной критике, люди хотят работать, поэтому выходят на демонстрации, которые не запрещены даже в пандемию, - рассказал «НГ» житель города АфулаАнтон ЧАПЛЫГИН. - В местных пабликах появляется информация, что Израиль - лидер по бесполезным локдаунам, потому что, несмотря на жесткие ограничения, количество зараженных растет. Сейчас их около 6 000-7 000 в сутки, мы занимаем 11-е место в мире по темпам заболеваемости, а смертность от Covid-19 вдвое выше среднемировой.

Сотрудница полиции оштрафовала эту израильскую пару, хотя при занятиях спортом маски не нужны / Фото из СМИ

Доказательства неэффективности ограничений регулярно появляются в Интернете. Не так давно возмущение вызвало фото полицейского рядом с молодой парой без масок, занимающейся на стадионе. Парочку оштрафовали, хотя при занятиях спортом ношение масок и отдаление от дома дальше 1 км не запрещены.

На днях сайт Hazinor опубликовал видео многотысячной толпы, собравшейся на похоронах раввина. Нарушающие запреты досы (так на сленге называют ортодоксальных евреев) - вечная тема для злых шуток, потому что праздники и поминки для них почти так же святы, как тои для казахстанцев.

Много мемов посвящено премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху, которого в первую очередь обвиняют в намеренном и бесполезном продлении сегеров. По одной из версий, у него в этом есть личная выгода, как и в желании пропиариться на вакцинации. Сам Нетаньяху привился еще в прошлом году, а 3 января в СМИ появилось фото Биби (такое прозвище дал народ своему премьеру) с миллионным по счету провакцинированным. Им оказался недавно освободившийся из тюрьмы убийца-араб. Власти хотят подчеркнуть, что перед коронавирусом все равны и бесплатно привиться может каждый, но у народа подобный пиар вызывает только сарказм.

- Прививают у нас двумя видами американских вакцин: Pfizer и Moderna, - говорит жительница Израиля Ольга БОНДАРЬ. - Я уже дважды, как положено по регламенту, привилась Pfizer, чувствую себя нормально. На 2 февраля, по официальным данным, в стране провакцинировали 3 млн человек.

Населению начали рассылать SMS о вакцинации. Стоимость одной дозы - $31, на каждого человека надо две. Государство оплачивает застрахованным вакцины Pfizer и Moderna.

Самое интересное, что жесткие сегеры и недовольство граждан не ухудшили экономическое положение страны. Израильская национальная валюта существенно укрепилась: около года назад 1 шекель стоил $0,4, сейчас - $0,31.

Австрия. Вернулись в март

Мария КАТКОВА, студентка Венского университета:

- Со второго локдауна у здешних властей довольно неоднозначная политика. Они не могут определиться, чего все-таки хотят: всех закрыть или что-то приоткрыть, чтобы люди хоть что-то зарабатывали. Деньги-то на сидение дома кончаются.

Больше всего страдает даже не торговля и не сегмент развлечений, а сфера туризма и учреждения культуры: музеи, галереи, оперные театры. К ним уже год никто не ходит. Они прямо загибаются. Оперные бунтовали недавно.



У нас, как в Германии, Америке, пару недель назад начали ходить по городу корона-скептики. Толпами. Собирается их довольно много. Шутим: половина участников, возможно, примкнула просто как люди, которые вышли погулять, осточертело же сидеть дома.

Сразу после Рождества снова ввели локдаун. По жесткости мы вернулись к мартовским правилам прошлого года. Рекомендуется как можно меньше встречаться с людьми. Можно, конечно, пойти в гости к родителям, выйти по делам. Но требуется значительно ограничить свои социальные контакты. Подняли штраф до 90 евро за появление без маски. И да, с февраля требуется носить медицинские респираторы, FFP2-маски. У нас они есть благодаря родителям моего бойфренда. Пенсионерам такие маски отправили по почте - по 10 штук на каждого. Говорили, что в торговых центрах их можно будет приобрести в кассах, но я пока что видела людей, которые их безуспешно искали. Раскупили, наверно, первые партии.

В Австрии каждая земля сама может решать вопрос об ослаблении ограничительных мер. Но общая цель заявлена - добиться, чтобы по стране было не более 50 новых случаев в день, и тогда все будет открываться.

Проходила информация, что, возможно, все ограничения снимут в марте. Но нам кажется, что полностью - только летом. Просто потому, что к этому времени будет привито большинство, а не только группы риска. Сейчас уже полностью вакцинировали медперсонал и тех, кто живет в домах престарелых. Следующие на очереди - остальные пожилые люди, пенсионеры. И только потом очередь дойдет до таких, как мы. Нам сообщили, что уже сейчас можно регистрироваться, подать заявку, тебя позовут. Думаю, это будет в феврале. Вопрос, вакцинироваться или нет, мы сразу решили положительно. Хочется нормальной жизни.

Россия. Не бояться!

Татьяна СКИБА, Краснодар:

- В Краснодаре в общественных местах - транспорте, магазинах и т. д. - носят маски. Не проводят банкеты в кафе, ресторанах, то есть большие столы не ставят, музыкантов не приглашают, люди садятся группами по 4-5 человек.

Сейчас проходит вакцинация, в первую очередь для учителей, полицейских и врачей. Народ к вакцинации спокойно относится, не слышала, чтобы кто-то боялся или не хотел, но, чтобы кто-то хотел добровольно делать прививку, тоже не слышала. Соцвыплаты от государства были весной еще, тогда даже еду привозили на дом, обычно тем, у кого есть дети. Это продуктовые наборы, в них - макароны, мясо, хлеб.

Когда я была в Афганистане (Татьяна работала заведующей офицерской столовой во время Афганской войны - «НГ»), мы жили в зоне тифа, гепатита, малярии. Судя по моему опыту, надо использовать все необходимые меры предосторожности: надевать маски, мыть руки. Например, мы хлорировали посуду после каждого приема пищи: мыли и погружали в хлорный раствор, затем ополаскивали. В общем, я думаю, что предписанные врачами санитарные нормы и правила необходимо выполнять.

Но бояться не нужно, сам испуг очень сильно пошатнет здоровье и иммунитет. Недавно смотрела видео беседы с известным психологом Радой Грановской. Она пережила блокаду Ленинграда и говорит о том, что тогда была одна цель - не сдаваться, не сдавать свой город, не сдавать Родину. И она несколько раз повторяет, что психическое здоровье было у людей, это были другие люди, не такие, как сейчас. Они погибали от голода, холода, но помогали окружающим. И вот именно это психическое здоровье помогло выжить.

Россия. Колоть иль не колоть?

Это основной вопрос, который решают сейчас для себя жители российских городов. Наши респонденты живут очень далеко друг от друга: на Среднем Урале и в ближайшей к Европе области РФ, Калининградской. Одни - в городе с населением около 170 тысяч, вторые - в небольшом городке в 120 км от областного центра. В январе 2021 года возможность сделать прививку от коронавируса появилась и у жителей Каменск-Уральского, и у славчан.

Пенсионерка из Славска Калининградской области Наталья ПЕТРЕНКО рассказывает:

- В январе у нас был скачок заболеваемости. Умирают люди и в нашем небольшом городе. Врачи увольняются. Сокращены междугородние автобусные рейсы. Сын из Калининграда первый раз к нам смог приехать только через три недели после Нового года. Ограничительные меры снова стали жесткими: полностью запрещены все общественные, многолюдные мероприятия. Кафе не работают. Вузы на дистанционке. Школы занимаются, но в них для учеников - скользящий график, расписание составлено так, чтобы классы меньше пересекались. Детей на улице с портфелями можно видеть с утра до вечера. На переменах из классов выходить нельзя. На входе в школу всем обязательно проводят термометрию. Болеют ли? Да, среди коллег-учителей было несколько случаев заболевания, в том числе тяжелых. Без масок никуда не войдешь, причем рекомендуют даже две одновременно носить - маска на маску. У нас в Славске еще не очень жестко требуют ношения перчаток. А в других городах, в том же Калининграде, в маршрутку, например, без маски и перчаток просто не пустят. Сообщали, что в нашу область с начала года поступает вакцина, но в Славске ее не было. А в конце января и у нас появилась. Сказано, что прививать будут всех желающих. В первую очередь тех, кто работает с людьми, то есть медиков, учителей. Но пока даже врачи знакомые не спешат на вакцинацию. Мы тоже еще не записались.

Татьяна КИКОТЬ руководит Дворцом культуры в Каменск-Уральском Свердловской области. Татьяна и ее супруг Александр - приверженцы здорового образа жизни. Любят долгие пешие прогулки, вылазки на природу, хорошую русскую баню, закаливание. В этой части себе не изменяли и в период пандемии. Работали дистанционно, в компании не ходили, ограничивались общением с узким кругом близких. Вели себя ответственно и разумно, зараза их не зацепила. Но как только во второй половине января появилась возможность привиться от ковида, оба сделали это. Первый этап вакцинации перенесли без проблем.

- У Саши была пару дней небольшая температура, а у меня вообще ничего, - говорит Татьяна. - Прививают всех желающих, конечно, бесплатно. Но очередей пока не наблюдается. Из всего коллектива нашего Дворца культуры привились только мы двое. Люди осторожничают, сомневаются. Много негативных мнений о вакцинации, почерпнутых из Интернета, где все всё знают. А нам надоело бояться!

Свою решимость она объясняет еще и тем, что они с мужем любят путешествовать. А впредь поездки за пределы страны, как она слышала, будут возможны лишь при наличии специальных прививочных паспортов.

Австралия. Премьер в Facebook

Марина ПОТЕХИНА живет в городе Перт больше 10 лет, преподает музыку в русскоязычной школе. Территория страны разделена на штаты. Марина живет в Западной Австралии. Каждый день премьер-министр штата Марк Макгоуэн отчитывается на своей странице в Facebook об актуальной статистике заражения. Так как случаи заражения единичны, это позволяет властям отслеживать перемещения зараженного и предупреждать: если вы были в этом месте и в это время, сдайте тест.

Австралия. Сорок человек в комнате, и все - без масок / Фото из личного архива

- Я подписана на него, - говорит о премьер-министре Потехина. - Еще регулярно публикуют статистику в СМИ. Каждый день у нас выявляют по 2-3 случая заражения. Почти все - это люди, сидящие на карантине в отелях. Еще полгода назад правительство оплачивало гражданам карантин, сейчас за свой счет - $2 000. Тогда же правительство возвращало застрявших в других странах соотечественников за свой счет. Теперь (в целях экономии) от этого отказались. Ситуация в Австралии несравненно лучше мировой: практически по 2-3 случая заражения в сутки во всех штатах, но карантин по-прежнему сохраняется.

Казахстанское понимание карантина отличается от австралийского. Они не носят маски абсолютно нигде, у них работают рестораны и спортзалы. Единственное, что роднит наши ковид-ситуации, - это самоизоляция.

- Границы штатов закрыты, въезжать можно только по специальным разрешениям, - говорит Марина. - Но все равно каждый обязан отсидеть двухнедельный карантин в отеле. За нарушение - штраф $50 000 или тюремный срок - 12 месяцев. Бывали случаи побегов, тут же - сообщения в СМИ, нарушителей быстро ловят. Огромный штраф, конечно, но действенный. Люди имеют право выбора: приезжать сюда и сидеть карантин за свой счет или оставаться там, где они сейчас.

А вот в пределах штата в движении австралийцы не ограничены. Западная Австралия - штат очень большой, протянулся вдоль всей страны. Оказывается, он разнообразен и красив. Тем не менее люди ждут свободы перемещения: бог с ним, с миром, хотя бы внутри страны.

Италия. Все на нуле

Татьяна НАРЗУКАЕВА 9 лет назад вышла замуж за итальянца Джузеппе Марашиуоло. Регулярно приезжает в гости к маме в Казахстан, здесь и застряла из-за пандемии - с 2019 года супруги не виделись.

- Италия давно не самая зараженная, кстати, страна, - говорит Татьяна. - В ноябре их посадили на жесткий карантин, абсолютно все закрыто, и с тех пор ситуация стабилизировалась. Они теперь в «желтой» и «оранжевой» зоне. Они даже на улицах ходят в масках, без перчаток не пускают в магазины. Только молодежь, бывает игнорирует это, остальные дисциплинированые. Мы ежедневно разговариваем по видеосвязи, и Джузеппе, наоборот, беспокоится, что у нас тут все страшно и запущено. Видимо, работа пропаганды.

Итальянцы - старая нация. В стране много пенсионеров, как раз им обязательна вакцина. Прививаться итальянцы намерены Pfizer. Что касается ковидных паспортов, пока неясно, когда их ведут, но понятно одно: по всему Евросоюзу это произойдет в один момент.

Намечено избрание нового правительства, и тут мнения разделились. Заинтересованные в политике и политтехнологи говорят: надо обязательно проводить выборы, перестроив ограничения. Избиратели против: лучше подождать, пока ситуация не стабилизируется.

- Итальянская экономика на нуле, все на нуле, - переводит Татьяна рассказ своего мужа. - Выплаты по потере работы не восполняют все убытки. Особенно это касается малых бизнесов, конечно. Когда абсолютно все закрылось, итальянцам платили половину зарплаты. Средняя у них - около 1 300 евро. Младший сын Джузеппе работал в пиццерии, ему приходила эта половина. А старший закончил консерваторию, ему никакой помощи от государства, потому что он уже не студент, но и на работу не устроился. Как бы ни было все печально, но младшему удалось купить машину в этом кавардаке. Подержанную, естественно.

Татьяна старается вернуться в Италию. Все, что находит в Интернете по авиарейсам и «путям отхода», отправляет мужу. Джузеппе проверяет, ходит в турагентства и... ничего. Вся информация недействительная: аэропорты закрыты, рейсы, найденные в Интернете, существуют только в нем же.

Польша. «Через пару часов он умирает»

Влада РАДЗЕВИЧ работает врачом-диабетологом. Медицинское образование получала в Польше, где сейчас и живет. Пришлось переквалифицироваться, теперь она работает с зараженными.

В Польше из особенностей карантина - только открытые тренировочные залы для профессиональных спортсменов. Если у вас есть документ, что вы член спортклуба или мастер какого-то вида спорта, пожалуйста, тренируйтесь. В остальных случаях - домашние гантели.

Польша. Из этой комнаты медики наблюдают за «грязной» зоной. В комбинезоне - Влада Радзевич / Фото из личного архива

В общественном транспорте можно занимать только половину мест. Он, кстати, курсирует всю неделю.

Поляки везде ходят в масках, а если ее нет, платят штраф 500 злотых (при минимальной зарплате 2 400 злотых с учетом налогов). Самое интересное ограничение - это часы сеньоров в магазине: с 10 до 12 утра в продуктовые магазины (ведь открыты только они) могут заходить исключительно люди старше 60 лет. Остальных граждан нигде не обслужат в это время.

В польских больницах есть два отделения: анестезиологическое и по уходу за больными. Влада работает во втором. Ее 12-часовая смена начинается в 8 утра или вечера. Если удастся поспать, повезло. В блоке между «чистой» (врачебной) и «грязной» (для пациентов) зонами врачи, фельдшеры и медсестры переодеваются в защитные костюмы и заходят к пациентам. Контактировать много с ними нельзя, максимум - два раза в день для обхода. Связь с «грязной» зоной поддерживается с помощью камер и раций. Также пациенты могут звонить по телефону. Каждый день привозят до десяти зараженных, в основном пожилых. Лекарств хватает, но особо ценные не закажешь на отделение, нужно оформлять на конкретного пациента.

Такую карточку в Польше дают всем прививающимся / Фото из личного архива

Задача врачей - всеми силами не дать человеку задохнуться. Они могут только поддерживать состояние, но не вылечивать полностью. При бактериальных инфекциях появляются слизистые выделения. А в случае с ковидом, грубо говоря, образуется тромб. Врачи подают кислород, который человек сам усвоить не может. Используются аппараты Optiflow, которые могут подавать до 80 литров кислорода в минуту. Еще один способ - подача плазмы крови от переболевшего ковидом.

- Мы попробовали помочь так 60-летнему гипертонику. Через час он умер, - с медицинской отстраненностью говорит Влада. - Это самое тяжелое и страшное, ты стараешься делать все, что в твоих силах, но человека не удается спасти. Бывает, что на обходе у человека нормальные показатели, он позвонит родным, скажет, что чувствует себя хорошо. Через два часа родные опять звонят, и ты вынужден говорить, что человека больше нет. Я стараюсь не вникать в семейные подробности пациентов, чтобы не привязываться.

Влада вакцинировалась. Pfizer ей поставили в первый раз 12 января. Она входит в категорию «пациент-0» (врачи, фельдшеры, медсестры, фармацевты, представители фармкомпаний). Каждому привитому дают карточку, где пишут имя, даты первой и второй прививки. В соцсетях был флешмоб, когда врачи фотографировались со своими карточками «Я привился, поставь вакцину и ты!».

После прививки болела рука. Некоторые ее друзья, которым поставили вторую дозу, чувствовали гриппоподобную слабость.

- Я считаю, что стоит привиться, - говорит Влада. - Ты не только обороняешься, ты оберегаешь стариков. Я болела ковидом, но у меня все прошло легко, вкусы-запахи исчезли только. Моей подруге было трудно, у нее не было сил даже встать в уборную. Поляки все же ответственные в вопросе мер предосторожности. У нас в стране каждый день плюс 10 000 зараженных, это все-таки много. Тем более что воздух напряжен из-за британского штамма вируса.

Чтобы получить прививку, нужно зарегистрироваться на сайте и встать в очередь. Там же будет полная информация о пациенте: время самоизоляции, какие лекарства принимает, в какой клинике сидит семейный врач. После получения второй прививки с этого же сайта можно распечатать официальную бумагу, заверенную Министерством здравоохранения Польши, которая поможет в передвижении по Евросоюзу. По словам Радзевич, это такой аналог ковидного паспорта.