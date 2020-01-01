Что приятно подать к первому вместо хлеба

Я по привычке давно и много работающей женщины первое варю обычно не на один день. В лучшем случае отправляю в холодильник кастрюлю с бульоном, который потом на скорую руку заправляю. Однако и наскоро получается не всегда. Вы сами попробуйте быстро сварганить грибной суп, например… Одним словом, часто случается, что первое уже надоело, и требуется трапезу с ним разнообразить. На помощь приходит слоеное тесто.

Испеките слоеные завитки с помидорами, должен же кто-то такие попробовать / Фото gastronom.ru

Пирожки из него к бульону - классика жанра. Но еще проще приготовить завитки с начинкой. Рецепт я увидела на сайте gastronom.ru. и порадовалась его простоте. Там автор советовал сделать закусочный разъемный пирог из слоеных рулетиков. В качестве начинки выступали помидоры с петрушкой и тертым сыром. Итальянские мотивы.

Требовалось разморозить кусок слоеного теста, раскатать до 5 мм, посыпать сыром, поверх него разложить помидорные кубики, пересыпанные солью, сахаром и петрушкой. Потом надо было свернуть все рулетом плотненько, разрезать на куски по 4-5 см. Смазать толстостенную сковороду любым жиром и сложить в нее рулетики срезами вверх, рядом друг с другом. Один в центре, другие рядом - как лепестки цветка. По такому же принципу пирог «Дружба» собирается. Печь минут 20, подавать теплым, как все, что печется с сыром. Прелесть в том, что резать пирог не надо, рулетики прекрасно отламываются друг от друга, есть удобно. Такая штука вместо хлеба прекрасно дополнит бульон, суп, да и как самостоятельный перекус вполне хороша.

Все мне в рецепте понравилось, кроме того, что я не люблю помидоры в выпечке. Даже в пицце больше уважаю вяленые. Но принцип приготовления я использовала. И сделала завитки с грибами и курицей. Почти так, как написано.

Курятину с бедрышек брала сырой. Мелко изрубила, посолила, поперчила, добавила сухой аджики. Отставила. Шампиньоны порезала некрупными пластинками. Поджарила на растительном масле до румянца, без соли, чтобы грибы весь сок не отдали. На том же масле поджарила немного репчатого лука. Эту начинку распределила по тесту. Дальше пекла, как написано выше. А сыром пирог посыпала за 5 минут до готовности, чтобы он поверх завитков расплавился. Да, пекла 25 минут при 180 градусах (курица все же сырая), через 10 минут готовки прикрыла пирог фольгой, которую убрала перед тем, как сыром посыпать.

Думаю, что с начинками для таких завитков можно фантазировать бесконечно. Хочу попробовать картофель в компании с копченым салом или беконом.

Ингредиенты

На 400 г слоеного бездрожжевого теста - 4 средних шампиньона, 1 средняя луковица, мясо с двух крупных куриных бедрышек.