Куда пойти с 4 по 10 февраля
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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Персональная выставка члена Союза художников РК Георгия Сокова «Творчество как смысл жизни», посвященная юбилею художника. (1-й и 2-й этаж)
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Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого
ул. Алтынсарина 111,
тел.: 50-03-54, 50-06-71
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В течение месяца
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Персональная выставка члена Союза художников РК Георгия Сокова «Запечатленные мгновения» (1-й этаж)
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