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Куда пойти с 4 по 10 февраля

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

 

Персональная выставка члена Союза художников РК Георгия Сокова «Творчество как смысл жизни», посвященная юбилею художника. (1-й и 2-й этаж)

Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого

ул. Алтынсарина 111,

тел.: 50-03-54, 50-06-71

В течение месяца

Персональная выставка члена Союза художников РК Георгия Сокова «Запечатленные мгновения» (1-й этаж)