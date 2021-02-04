Профессор КРУ - о первокурсниках, школьниках, литературе и реформах в образовании

Татьяна ПЧЁЛКИНА - преподаватель с 30-летним стажем, при этом четко придерживается мнения: забронзовевший педагог - плохой педагог. Все течет, все изменяется, и нужно подстраиваться под ток времени, считает она.

«Сделать минус плюсом»

Мы встретились с ней после двух пар, проведенных с первокурсниками. Сейчас они опять перешли в дистанционный формат. Пчёлкина начала разговор так:

- Сразу хочу сказать: я про дистанционное обучение ничего плохого говорить не собираюсь. Вижу в нем много положительных моментов.

Татьяна Пчёлкина: «Мое предназначение - расширить кругозор студентов» / Фото Арсения СТАКАНОВА

- Хорошо, а в чем плюсы?

- Появилась необходимость постижения нового материала, усвоения чужого опыта, использования новых платформ. Это очень интересно! Пока такая необходимость не возникает, ты можешь понимать, что это хорошо, но ничего не делаешь. Сложилась ситуация, когда она стала зримой для каждого. Сегодня я не могу проводить занятия так, как проводила раньше. Мне нужно исхитряться, сделать минус плюсом. Конечно, очень тяжело было весной. Этот переход был для меня, как и для любого вузовского преподавателя, трудным. Нам провели инструктаж, и почти сразу мы должны были уже в этом работать. Для школьных учителей был разбег: многие занятия были записаны и на платформах они транслировались.

С позиции прошедшего года могу сказать, что это было нервно, необычно, нужно было работать в ночное время, ведь тогда и возникают вопросы у студентов, на которые необходимо отвечать. Все эти шероховатости ушли. Ситуация нас всех заставила двигаться. Даже если кто-то не хочет этого делать, сегодня на старом багаже уже не уедешь - нужно думать, как преподнести этот текст, какое задание дать, учитывая дистанционку.

- У первокурсников начался смешанный формат обучения. Вы же с ними, получается, встретились впервые. Как прошли пары?

- Я имела возможность увидеть каждого, посмотреть всем в глаза, пусть и на безопасном расстоянии. Но уже задания строю, исходя из того, что практики у них очные, а лекции дистанционные. Сегодня обсуждали с ними на очной паре, конечно, чему они научились за первый дистанционный семестр. Было отрадно отметить, что студенты сказали: «Самостоятельности». В целом молодое поколение не самостоятельное. Я делаю для себя такое открытие: дистанционная форма обучения подталкивает к тому, что делать нужно самому. Раньше лекционный курс был 50-70 часов. Сейчас он значительно сократился, и стало больше практики. Количество прочитанных лекций не говорит о качестве усвоенного материала. Можно прочитать гораздо меньше лекций, но и плодотворней поработать на практических занятиях. Ведь много мертвых знаний. Отучился по программе, и ты готов? Как готов, если регулярно меняется ситуация в обществе? Придется расширять палитру своей деятельности, углублять какие-то вопросы и забывать про другие.

«Студенты очень разные»

- Какие в последние годы приходят первокурсники?

- Очень разные: многим вещам обученные, или те, кто в институте только и начинает учиться. Многие даже не могут составить грамотный конспект. Есть те, кому достаточно одного объяснения или подсказки, с кем-то надо поработать. Моя задача - прежде всего подсказать и научить. С первокурсниками, я заметила: они приучены говорить, у них нет комплекса совершить ошибку, у некоторых есть стремление обязательно включиться в процесс обсуждения вопроса. Значит, этому научила школа.

- Откуда приходят самые сильные первокурсники?

- Нет четкой тенденции. Я знаю школы, где сильные учителя. Ну, ребята из Рудного, ФМЛ, гимназии Горького сильные. Сейчас появляются ребята из школ, где не было традиции поставки нам сильных учеников. Очень приятно, что стали приходить сильные студенты, которые обучались у наших выпускников, даже тех, кто недавно закончил.

- Какой у них уровень начитанности?

- Есть такие, кто приходит в институт и не стремится открыть новую книгу, делает только то, что требуется в рамках учебной программы. Наверное, здесь многое зависит от примера школьного учителя, от его в хорошем смысле хитрости, как порекомендовать. Когда хорошо порекомендуешь, начинают читать.

- Как вы думаете, что нужно современной школе?

- Я работаю со школьниками в рамках проекта «Костанай дарыны», поэтому мнение свое сформировала. Думаю, стоит говорить о том, что нужно от учителя. Учитель должен быть оперативным в работе, творческим и уважать свою профессию. Под этим словом я понимаю «постоянно находиться в поиске». Я не очень люблю учителей, которые почивают на лаврах многолетней давности. Благо система образования не дает сейчас такой возможности. Я кандидат наук, защитилась в 2006 году, и это не значит, что я могу спокойно преподавать. Нет, я вынуждена - и это здорово - что-то узнавать, находить. Я спрашиваю у своих выпускников об их методике, находках. Это меня, как педагога, обогащает.



- А от государства?

- То внимание, которое государство и так оказывает школе. Мое глубокое убеждение, что школе на недостаток внимания жаловаться не стоит. Заметьте, насколько серьезно за последнее время к школе обратилось МОН, депутаты, сколько раз за короткий период повысили зарплату учителя. Это показывает, как государство ценит современного учителя. Но и он должен соответствовать! Я считаю, что современная школа имеет все, что ей необходимо.

«Учиться искать»

- Вас устраивает, как сейчас в школах преподают русский и литературу?

- Да. Но опять-таки все зависит от того, кто работает со школьниками. Наверное, могут возникнуть вопросы, связанные с программой: не со всем можно согласиться. На мой взгляд, педагоги сейчас ищут и стараются дать качественные, а не количественные знания.

- Считаете ли вы старую программу адекватной, когда дети изучали более 10 произведений в год, а на уроках русского языка акцент делался на правила? Как относитесь к новой, в которой школьники проходят по 2 произведения в четверти, а на уроках русского занимаются читательской грамотностью?

- В старой программе были безусловные плюсы, но меняется все. Даже вузовская программа на 70% за 10 прошедших лет обновилась. Поэтому и программа в школе не может оставаться неизменной. Наверное, 8 произведений в год маловато. Но есть же и внеклассное чтение, таким образом и стоит восполнять. Учитель должен рекомендовать что-то еще почитать, посмотреть. Самая простая формула: если тебе это не дали в программе, находи сам. Школьная программа не может и не должна давать все! Школьники должны учиться искать и, простите за тавтологию, учиться. Будет ли этот подход результативным, только время покажет.

Что касается системы изучения правил: раз ее нет, то она должна быть предложена учителем. Сделать какую-то памятку для ученика. Но на это тоже требуется время, причем учительское. Возможно, что не каждый будет способен и догадается это сделать. Учитель должен реагировать на коллектив, в котором он работает, решать возникающие проблемы. Этому мы и должны научить студентов. Мы очень часто решаем проблемы, не решенные школой. Мы лепим ученика из того, что получили из школы, и можем только немного подкорректировать. Но не каждый поддается корректировке.

- То есть обновленка, на ваш взгляд, не зло?

- Ну и дистанционное обучение воспринималось как зло на первых порах, а с течением времени практика показывает, что сама система неплоха. Но нужно смотреть, какие моменты нуждаются в корректировке. Возникает вопрос: а все ли то, что проходили школьники раньше, было так необходимо? Может ли школьник понять «Преступление и наказание»? Я вспоминаю себя школьницу и студентку, и именно в студенчестве пришло более глубокое осознание произведения. Не все было идеально в плане подбора. «Евгений Онегин» воспринимается поверхностно, изящную и ироничную манеру Пушкина человек поймет гораздо позже, не в 9-м классе. Главное, чтобы все программные изменения делались коллегиально, когда мнения представителей общественности, учителей, родителей складывались и учитывались бы. Даже мнения учеников, их очень интересно было бы послушать.

- Наверное, самое несвоевременное произведение в программе - это «Слово о полку Игореве». Древнерусский текст в 5-м классе читается сквозь пальцы.

- Ну, здесь заложен хронологический принцип. Можно отметить, что даже не каждый студент воспринимает древнерусский текст. Задача учителя - адаптировать, чтобы ученикам было интересно даже это. Раньше я вела дисциплины «История древнерусской литературы», «История литературы до 18-го века» и так далее. Сейчас они объединены, даже название в корне изменилось - «Общечеловеческие ценности в русской литературе до 19-го века». Адаптировала программу для студентов, убрала то, без чего можно обойтись, а акцент сделала на то, как в произведении эти ценности прослеживаются. И работать стало результативней и интересней. Не важно, 30 произведений изучил или 15. Важно то, к чему ты пришел, изучив два произведения в четверти. Главное - научить работать с текстом, что сейчас в школе и делается. Важно научить замечать маленькие детали.

- Что бы вы включили в школьную программу по литературе?

- Моя позиция может быть спорной, ведь она субъективна. Должны быть включены больше произведения с героями-подростками. Ученику интересно читать о себе. То, что больше связано с нашей сегодняшней жизнью. Я бы больше включила произведений современных, связанных с нынешними проблемами, потому что их решать нашим выпускникам. Не исключая классику, это база, она воспитывает духовные качества. Но ведь современная литература делает то же самое, только иным путем. Ее ругают, говоря, что она пишет о неприглядных сторонах жизни. Ну, простите, литература - отражение жизни. Если какое-то явление проявляется, оно, безусловно, будет отражаться в литературе. Современная литература заставляет задуматься над этими вопросами. Мы должны добиваться не знания большого количества названий произведений, а глубины восприятия, расширения мировоззренческого кругозора. В этом я вижу свое предназначение.

Досье «НГ»

Пчёлкина Татьяна Ростиславовна

родилась в 1963 году в Кустанае.

Окончила Кустанайский государственный пединститут в 1986 году, работала учителем в школе, 10 лет работала заведующей кафедрой КГПУ, общий стаж работы 30 лет. Сейчас - ассоциированный профессор кафедры теории языков и литературы КРУ им. А. Байтурсынова. Имеет награды управления образования города и области, нагрудный знак МОН РК за особые заслуги в области образования «Білім беру ісінің құрметті қызметкері», кандидат филологических наук.