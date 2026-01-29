А запасов угля в Казахстане так много, что они не иссякнут сотни лет. Об этом 28 января сообщил министр энергетики РК Ерлан АККЕНЖЕНОВ, сообщает КазТАГ.

ТЭЦ в Костанае /Фото из архива "НГ"

- По углю у нас запасы 33,6 млрд тонн. Мы сейчас добываем 120 млн тонн угля (в год). Поэтому, как говорил президент, наших запасов хватит на 300 лет. По нефти и по газу запасов хватит на порядка 40 лет, – сказал Аккенженов в кулуарах мажилиса.



Исходя из этих данных, министр считает, что нет рисков недостатка сырья для вводимых новых ТЭЦ.

Ранее "НГ" сообщала, что из резерва правительства выделят 2,2 млрд тенге на реконструкцию теплосетей в Костанайской области. Деньги пойдут на ремонт объектов теплоснабжения в Костанае, Житикаре и Аркалыке, а также на обновление водоснабжения в Рудном.

