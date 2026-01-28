Классику европейской литературы, пьесу «Кукольный дом» писателя Генрика Ибсена, показывали многие театры мира. Сотни постановок начиная с конца 19-го века. Последняя премьера одноименного спектакля прошла в Русском драматическом театре 23 января. Теперь историю Норы сможет узнать и костанайский зритель.

Спектакль в Костанае поставил режиссер из Москвы Эдуард КАШПОРОВ. Его командировка - продолжение проекта «ГИТИС: русская театральная школа за рубежом». Вместе с ним над проектом работали московские художник-постановщик Анастасия Савина и хореограф-постановщик Никита Кораблев. Спектакль поставили еще в сентябре, а в январе исправили шероховатости.

Эдуард Кашпоров: «Семейные ценности должны подкрепляться еще и уважением друг к другу»

- Ибсен, как мне кажется, достаточно актуален, и проблемы, о которых в спектакле говорится, откликаются и в наше время, - рассказал «НГ» Кашпоров. - Что не нужно лгать, не нужно обманывать. Нужно быть честными друг с другом. И именно в такой обстановке может сложиться правильная ячейка общества.

Режиссер объясняет: главное отличие спектакля от первоисточника в том, что действие перенесено из Норвегии конца 19-го века в Америку 60-х годов 20-го века. Считает, что так смог показать понятный зрителю идеальный мир. А в действии раскрывается то, что таится за фасадом.

Если сильно упростить, то пьеса «Кукольный дом» - это история о том, как Нора, идеальная женщина своей эпохи, красавица-жена преуспевающего юриста и нежная мать троих детей, приняла решение уйти от мужа. Журналистка «Коммерсанта» Ульяна ВОЛОХОВА так пересказывала в своей статье предысторию создания первоисточника:

- В конце лета 1879 года «Кукольный дом» был окончен. Ибсен, следуя установившейся традиции, прочитал его первым слушателям - жене Сюзанне и сыну Сигурду. Пьесу они одобрили, но финал Сюзанна яростно раскритиковала. В первой редакции Нора, хотя и разочаровывалась в муже, но не решалась переступить нормы морали и оставалась в семье. Прогрессивной Сюзанне такое поведение казалось устаревшим. Согласно семейному преданию, около двух недель Ибсены спорили о финале: «Нора уходит!» - кричала Сюзанна, «Нора остается!» - кричал в ответ Генрик. В конце концов, Сюзанна поставила мужу ультиматум: «Либо Нора уходит, либо уйду я». Зная принципиальность и твердость жены, Ибсен сдался и написал новый финал: Нора объявляет мужу, что больше не желает быть игрушкой ни в чьих руках, и уходит от него. Именно этот финал во многом обеспечил пьесе и небывалую популярность, и жаркое обсуждение.

Актриса Ольга КОТОВА, сыгравшая главную героиню Нору, считает, что пьеса закончилась правильно.

- Потому что человек должен расти и понимать себя, - размышляет Котова. - И моя героиня это сделала. Она сняла свои розовые очки, так скажем, и сделала правильный выбор. Она выбрала себя. Не думаю, что моя героиня бросает детей. Я домысливаю, что после она продолжила общение с ними. Нора выбрала себя. И я считаю, что и в жизни стоит всегда выбирать себя. Дети вырастают, обретают свои семьи...

Котова говорит, что ей хотелось донести до зрителя простую мысль: женщина - не красивая картинка и не приложение к мужу.

- Роль Норы безумно сложная, здесь у меня все пазлики сошлись, и я очень полюбила свою героиню, - делится актриса. - Сложная в том, что я почти не покидаю сцену. И это нелегко - распределиться по всему спектаклю энергетически. Это сложно и физически, и эмоционально.

На фоне современных казахстанских новостей, в которых в Шымкенте похищают невест, пьеса о свободе женского выбора кажется весьма прогрессивной. Кажется, что не все зрители согласятся с поступками Норы. Спрашиваем у режиссера, какую реакцию он ждет от зрителя и не противоречит ли спектакль «традиционным семейным ценностям»?

- Я бы не сказал, что семья Норы была наделена этими традиционными ценностями, - отвечает Кашпоров. - Визуально мы видим: жена, муж и дети. И все вроде бы хорошо. А семейные ценности должны подкрепляться еще и уважением друг к другу, взаимопониманием между мужчиной и женщиной, равноправием в семье. Чтобы не было «все в одни ворота».

Посмотреть спектакль «Кукольный дом» костанайцы смогут совсем скоро. Показы запланированы на 29-30 января, 6, 7, 21, 22 февраля.

Директор театра Юрий ИВЛЕВ отмечает, что театр с удовольствием продолжит сотрудничество с ГИТИСом. Будет ли «Кукольный дом» единственной работой Эдуарда Кашпорова в Костанае, пока неизвестно. Театр наблюдает за реакцией зрителя.

Также в феврале ожидают премьеру спектакля в жанре драматического стендапа, которую поставила выпускница ГИТИСа и нынешний главный режиссер костанайского театра Евгения Тикджи-Хамбурьян.

