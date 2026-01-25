В январе его аккаунт с фигурой лошади из снега в реальную величину стал популярным в "Тик-Токе". Серик КУШКУРБАЕВ рассказал корреспонденту «НГ» о своей жизни и месте в ней такого увлечения.

Живет он в селе Тагильском Сарыкольского района.

- Я с детства любил лепить из пластилина, рисовал плакаты в школе, - говорит Серик. - Любил почему-то лепить птиц, лошадей. В 2012 или 2013 году случайно попал на площадь в Сарыколе, лепили там фигуры. Сестра моя лепила таких «снеговиков». И я попробовал, понравилось, стало получаться. Стали меня нанимать фирмы. Но я леплю раз в 2-3 года, не занимаюсь профессионально. Для себя. Тикток-аккаунт открыл, чтобы подписчики интерес не теряли, начал видео выкладывать.

Одна из последних скульптур - черный ледяной пес

Работает токарем и сварщиком в местном крестьянском хозяйстве - варит каркасы гаражей, беседки и т. д. Навык в буквальном смысле ложится в основу скульптур - металлический четвероногий каркас, на который потом налепляется снег.





- И с металлом дружит, и со снегом! - делится с "НГ" дочь скульптора-любителя Амина КУШКУРБАЕВА. - С самого детства я часто выходила с папой лепить, для меня это одни из самых теплых воспоминаний. Его снежные фигуры всегда были для нас не просто забавой, а проявлением любви и заботы. Сейчас я живу в Астане, и папа часто присылает мне видео с тем, что он сделал и слепил. Эти моменты очень радуют. Он лепит с детства, как сам рассказывал, и это всегда было частью его жизни. Если ему когда-нибудь предложат работу, связанную со скульптурой, я буду только рада и обязательно поддержу его.

Друзья скульптора уже успели прокатиться на ледяном коне

- У меня как бы сразу начало получаться, - вспоминает Серик Кушкурбаев. - Первую собаку лепил - ротвейлера. Моя любимая порода была. Сделал все отлично, но вот чего-то не хватало. Ходил-ходил - не хватало губ. Добавил губы - сразу картина другая стала.

Сейчас в выборе животных для лепки любимчиков у него нет, но:

- Лишь бы реалистичных. К мультяшным у меня душа не лежит.

Оассматривает и лепку фигуры человека, а вообще - хочет «попробовать настоящую скульптуру слепить».

- Еще в планах 2 лебедя, повернутых друг на друга, чтоб сердце было посередине. Белый медведь должен красиво получиться - он под снег подходит.

Из года в год жителей Костанайской области привлекает будто бы конкретный образ с конкретными чертами - образ мужчины, который свободное время пускает на художественную обработку снега. Это может быть дедушка, который строит ледяную горку для своих внучек и заодно - всего двора и даже всей округи. Или дворник, который выбивает сердечки в снегу на тротуарах. А теперь - и ледяной скульптор. Восторгаться заставляют бескорыстие и по-детскому чистое желание порадовать людей, романтичность выбранного материала в нашей культуре, а еще - мечта, что когда-то мы все позволим себе отвлечься от забот и просто лепить.

Фото и видео Серика КУШКУРБАЕВА