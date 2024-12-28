Пенсионер Александр ПЛОТНИКОВ каждую зиму строит горку из снега во дворе своего дома на улице Чкалова. По выходным на неё сходятся дети со всей округи. И считают её безопаснее большой горки в центре города.

- У меня самого четверо внуков, для них, ну и для детворы строю, - рассказал Александр Васильевич корреспонденту "НГ". - Строители оставили высокую кучу земли 5 лет назад. Я подумал и сделал скат из снега и льда. С того времени это и пошло.

По словам пенсионера, в субботу и воскресенье на горке столпотворение.

- Я вам скажу - иногда люди подходят, благодарят, - делится Плотников. - В этом году детишки помогали. Когда снег был липкий, они накатали колобков в основу.

- Мы видели же, как он строил, - рассказали Алёна и Адия в перерывах между скатываниями. - Она очень классная.

В вопросе о большой горке в центре города девочки удивили своей осознанностью:

- Она лучше центральной! Там уже три человека в больнице. Тут безопаснее. А ещё близко мы живём.

- Это ж очевидно, - добавил Плотников. - Представляете - ехать куда-то.

- Были травмы на вашей горке?

- За 5 лет не было случаев. Они же все очереди ждут. Дети здесь такие.

- На ту большую горку - это, хорошо, конечно. Для родителей лучше, если на их глазах ребёнок будет во дворе под их контролем, - считает сосед Плотникова Морис КИМ. - Покатался часок, побежал домой, сел за стол делать уроки. А туда идти надо вместе с родителями, там всё-таки горка большая, не у каждого родителя это получится.

Морис Ким об инвентаре Плотникова: "Это натюрморт!"

О горке во дворе Ким говорит:

- В плане травматизма высота горки оптимальная. С этой высоты ты не наберешь большую скорость.

- Я пенсионер. Что делать: или на диване лежать, или выйти на свежий воздух и немного размяться на общее дело. Для меня разминка хорошая физическая, - добавляет Александр Васильевич.

И предлагает провести конкурс на лучшую горку во дворе.

А есть ли в вашем доме такой сосед, который каждую зиму дарит детям ледяной аттракцион?

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