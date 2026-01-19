В 2025 году в городе был зарегистрирован 981 факт интернет-обмана граждан, в 2024 году их было 760. По данным управления полиции, за 16 дней 2026 года зафиксировано уже 22 факта такого мошенничества.

Сумма ущерба, нанесенного пострадавшим в прошлом году, составила 2 млрд 277 млн тенге, в 2024 году - 1 млрд 104 млн тенге, рост в два раза. В наступившем году люди обмануты уже на 19 млн тенге.

Самым распространенным вариантом мошенничества по-прежнему являются звонки от якобы сотрудников банка, имитирующие как раз заботу о сохранности финансов вкладчиков. Говорят человеку, что на его счетах происходят подозрительные операции, надо срочно ответить на сообщение из банка, прислать/подтвердить некий код для блокировки счета и т. д. Таких случаев было более 300.

Фото Олега ПАКА

- На втором месте - покупки на интернет-ресурсах товаров по стоимости значительно ниже рыночной. И на третьем месте по распространенности - это инвестиции, когда граждане сами добровольно вкладывают свои деньги непонятно во что, в расчете на быструю высокую прибыль, - рассказал сегодня, 19 января, на аппаратном совещании в акимате начальник управления полиции Костаная Булат ИМАНОВ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наша Газета | Новости | Костанай (@ng.kz_)

Из статистики ведомства следует, что женщины ведутся на обман чаще мужчин. Возраст большинства пострадавших людей - от 18 до 44 лет, то есть тех, кто сегодня с интернетом на ты (548 фактов). Возраст 45-59 лет - 268 фактов. За людьми от 60 до 74 лет - 144 случая. И 21 мошенничество было совершено в отношении людей в возрасте от 75 до 90 лет.

- В марте 2025 года в управление полиции обратилась женщина с заявлением о том, что неизвестные путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами в сумме 39 млн тенге, - привел пример Булат Именов. - Ей позвонили, сказали, что с почты, и сообщили, что на ее имя пришло заказное письмо. Она ответила, что сейчас ей некогда. Тогда ей предложили оформить доставку, направив SMS, чтобы она подтвердила код. Через некоторое время ей позвонили якобы из банка и сказали, что на ее счетах происходят подозрительные операции: на нее оформляются кредиты, кроме того, две квартиры, которые на нее оформлены, выставлены на продажу. Женщина паникует, а ей предлагают эти квартиры срочно продать и деньги положить на безопасный счет. Что она и делает - продает квартиры за 39 млн тенге и кладет деньги на счет мошенников. Более того, они сообщают, что под угрозой и ее квартира в Екатеринбурге, предлагают срочно выехать, продать, деньги тоже разместить на безопасном счете. Но там родственники проявили бдительность, и эта квартира осталась при ней... Второй показательный случай: у женщины на счете имелся 21 млн тенге - деньги, накопленные за всю жизнь. Ей позвонили и сказали, что КНБ проводит проверку, ей нужно оказать им содействие, так как с ее счетов было движение средств террористической организации. Она испугалась и перевела все свои деньги на счет, который ей указали.

Начальник управления рассказал о постоянной разъяснительной работе, которую полиция ведет с населением, о блокировке подозрительных интернет-ресурсов, призвал граждан быть внимательными, никому не сообщать и не подтверждать присланные коды, не давать номера банковских карт, не доверять сомнительным, странным телефонным звонкам.

Сегодня раскрываемость интернет-мошенничеств, по словам Булата Иманова, всего 9%, а сумма средств, которые удается вернуть пострадавшим, - тоже около 9% от всех потерь.