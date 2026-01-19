В Казахстане перестал работать Республиканский центр координации орфанных заболеваний, который создали меньше двух лет назад. Впрочем, в Минздраве корреспондента TengriHealth заверили, что он не закрылся, а "передислоцировался". Но не смогли сказать, куда именно.

Открытие Республиканского центра орфанных заболеваний 1 июня 2024 года. Фото с сайта Министерства здравоохранения.

Что это за центр?

1 июня 2024 года Республиканский Центр орфанных заболеваний (РЦОЗ) на базе корпоративного фонда "University Medical Center" (UMC) в Астане открыла лично министр Акмарал Альназарова.

Тогда на сайте Минздрава писали, что "он станет координационным центром для диагностики, лечения и оценки долгосрочных результатов терапии редких заболеваний. Основная цель центра — улучшение медицинской помощи и качества жизни пациентов с редкими болезнями".

"Создание РЦОЗ позволит устранить фрагментарный подход к диагностике и лечению орфанных заболеваний и обеспечить скоординированные усилия медицинского сообщества по улучшению доступности высокоспециализированной помощи, поиску эффективных методов лечения и разработке систем диагностики", — отмечала в июне 2024 года министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

На тот момент на учёте с редкими заболеваниями в Казахстане состояли 12 948 детей.

Что произошло?

На днях родители детей с редкими заболеваниями, которые периодически получали консультации у специалистов РЦОЗ в Астане, узнали, что центр якобы прекратил своё существование. Им сообщили, что теперь функции по учёту, ведению и сопровождению орфанных пациентов закрепляют за управлениями здравоохранения регионов. Однако никто эту информацию официально не подтверждал.

Возник вопрос, действительно ли принято решение закрыть этот центр? Почему? И кто сейчас будет сопровождать детей с редкими диагнозами и, главное, финансировать их лечение?

Что говорят в Миздраве?

Сначала мы обратились в корпоративный фонд "University Medical Center" (UMC), на базе которого существовал Республиканский центр орфанных заболеваний.

"UMC пока комментировать данный вопрос не будет", — коротко ответили нам.

В Минздраве дали более развёрнутый ответ.

"Министерством здравоохранения проведена комплексная подготовительная работа по изменению дислокации Республиканского орфаннного центра. Все решения приняты на межведомтвенном и правительственном уровнях с участием регионов", — цитируем ведомство.

В министерстве подчеркнули, что "система оказания медицинской помощи детям с орфанными заболеваниями сохраняется в полном объеме — координация пациентов, назначение терапии и мониторинг лечения продолжаются без перерывов".

Куда "передислоцировался" центр?

Вполне логичный вопрос, который возникает после прочтения ответа Минздрава: где же теперь располагается центр, к изменению дислокации которого так тщательно готовились?

— Центр на базе UMC перестаёт работать? — пришлось уточнять в пресс-службе уже по телефону.

— Да, на базе UMC он перестаёт работать, — сказали нам.

— Куда передислоцировался центр?

— Я не могу ответить. Сейчас этот вопрос решается. Центр как таковой сохраняется. Это не зависит от того, в каком здании он находится. Главное — экспертиза и специалисты, которые принимают решения, — сказали нам.

— Почему принято решение закрыть центр на базе UMC?

— Я не могу ответить на этот вопрос. Но дети продолжают получать помощь в полном объёме.

Напомним, ранее "НГ" сообщала об открытии в Костанае центра для реабилитации детей с инвалидностью на месте бывшей резиденции президента.