Реабилитационный центр для детей с инвалидностью, который разместился на месте бывшей региональной резиденции президента по адресу ул. Речная, 2 "А" (возле ж/м Амангельды) торжественное открыли 25 декабря. Как сообщили в администрации учреждения, первые пациенты поступят 5 января.

Новое учреждение предназначено для оказания комплексной помощи детям с психоневрологическими заболеваниями и нарушениями опорно-двигательного аппарата. В центре будет оказываться полный комплекс гарантированных специальных социальных услуг, направленных на оздоровление и социальную реабилитацию детей с инвалидностью.

В церемонии открытия принял участие аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ, а также представители общественных фондов и социальных организаций.

Лаззат Чинкисбаева (слева) и Кумар Аксакалов

- Решение о переоборудовании бывших резиденций под социальные объекты было принято по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, - отметил глава региона. - Ранее в области функционировал только один реабилитационный центр, рассчитанный на 20 мест и охватывающий около 400 детей в год. В этом центре ежегодно реабилитацию смогут проходить не менее 900 детей в возрасте от 1,5 года до 18 лет. То есть мы увеличили объем в два раза. Рекомендации на прохождение реабилитации в регионе имеют около 1 200 детей с инвалидностью. Проектная мощность центра составляет 60 койко-мест. Конечно, мы будем и дальше расширять, территория позволяет. Наша задача - сделать еще несколько хороших помещений для детей, чтобы они получали полноценную реабилитацию.

Учреждение полностью укомплектовано квалифицированными специалистами. Есть свой специализированный автобус для перевозки детей.

Председатель правления общественного фонда «Қазақстан халқына» Лаззат ЧИНКИСБАЕВА отметила, что мебель в центре - финского производства.

На реконструкцию зданий и адаптацию инфраструктуры под нужды людей с инвалидностью из областного бюджета выделили 352 млн тенге. Дополнительно 1 млрд тенге выделил общественный фонд «Қазақстан халқына» - на закупку современного реабилитационного оборудования. Ежегодные расходы на содержание центра составят около 250 млн тенге.





Общая площадь территории - около 21 га, на ней расположены семь корпусов.

Четыре предназначены для проживания детей с психоневрологическими заболеваниями. Пятый - для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, здесь же сосредоточены основные реабилитационные службы. В шестом оказывают специальные социальные услуги, седьмой оборудован для проведения водных процедур.

В центре есть аппарат для коррекции и восстановления крупной и мелкой моторики мышц верхних и нижних конечностей, специальные гидромассажные ванны.



Здесь работают 107 специалистов, в том числе около 35 медработников: реабилитологи, невропатологи, травматологи, педиатры.

Продолжительность курса реабилитации увеличена с 14 до 21 дня, а при наличии медицинских показаний дети смогут проходить курсы несколько раз в год.

Центр посетили первые пациенты и общественники. Мама 13-летнего Санжара Туртаева Айгерим ШТЫРЛОВА рассказала "НГ", что у мальчика ДЦП в форме спастической диплегии.

- Мой сын не может ходить самостоятельно. Сейчас он проходит реабилитацию в другом центре, но надеемся, что этой весной уже будем в этом центре, - поделилась она. - Я вижу, что здесь очень хороший персонал и специалисты. Оборудование новое. Здорово, что все находится в Костанае - дома, и не нужно ехать в Астану и Алматы.

Для доставки пациентов в центр используется инва-такси

Санжар пользуется инва-такси, так что расположение центра за городом для семьи не проблема.





- Мы много лет говорили о необходимости таких условий, - напомнила руководитель общественного фонда матерей детей с инвалидностью «Радуга» Наталья КОЛОСКОВА. - Чем раньше ребёнок начинает реабилитацию, тем выше её эффективность. Мы долгое время боролись, чтобы бывший профилакторий "Дружба" был центром реабилитации детей с инвалидностью, и в итоге он был только для реабилитации взрослых, а дети остались не у дел. Пока сюда сложно добираться, особенно зимой и для детей на колясках. Общественный транспорт сюда не ходит. Надеемся, этот вопрос будет решён, потому что сам центр крайне важен для семей.

Фото автора