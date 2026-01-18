С 18 на 19 января православные христиане отмечают праздник Крещения. В эту ночь по традиции совершают купание в проруби. В Костанае купель традиционно оборудуют во льду реки Тобол в районе городского пляжа. Освящение иордани запланировано на 22:00 сегодня, 18 января.





В пресс-релизе епархии подчёркивается, что погружение в прорубь не является способом очищения от грехов и не заменяет Таинства Крещения или Покаяния. Купание в иордани это благочестивая народная традиция, не имеющая отношения к церковным таинствам.



В Костанае официальное место для крещенских купаний будет организовано только в одном месте - на городском пляже. Всего в Костанайской области определено 40 мест для купания в трёх городах и 14 районах. Безопасность на них будут обеспечивать около 300 сотрудников ДЧС, полиции, акиматов и медицинских служб.



В ДЧС предупреждают, что участие в крещенских купаниях может быть опасно для детей, пожилых людей, лиц с хроническими заболеваниями, ослабленным здоровьем, а также не имеющих опыта закаливания. Категорически не рекомендуется окунаться в купель в состоянии алкогольного опьянения или с похмельным синдромом.





А Костанае доступ к святой воде в соборе будет открыт после утренней службы, которая начнётся 18 января в 9:30.



Набрать святую крещенскую воду в соборе можно будет 18 и 19 января. Во избежание скопления людей раздача воды будет организована в трёх местах: в здании собора, в старой Константино-Еленинской церкви и в церковной лавке.



Также святую крещенскую воду можно будет набрать в храме Михаила Архангела и Свято-Никольском храме Костаная.

Напомним, недавно "НГ" сообщала, что для крещенских купаний в Костанайской области организуют 40 мест.

Фото Олега ПАКА