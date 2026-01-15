На территории Костанайской области определены 40 мест для купания в трех городах и 14 районах. Обеспечивать безопасность на них будут около 300 сотрудников ДЧС, полиции, акиматов и медицинских работников.

Фото из архива "НГ"

О том, как безопасно провести крещенскую ночь, рассказали сегодня, 15 января, на брифинге в РСК.

- Местными исполнительными органами устанавливаются места для купания,- сообщил начальник управления ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС Костанайской области Айдос АХМЕТОВ. – Толщина льда в местах для купания должна быть не менее 25 см. На местах купания разворачиваются спасательные посты. Место для купания должно быть глубиной не менее 1,7 м и площадью купели не менее 2,2 м на 2,2 м. Купель очищается от битого и колотого льда. Края купели ограждаются настилом из досок, вокруг по всему периметру устанавливаются деревянные перила высотой не менее 110 см. На расстоянии не более 5 м от купели выставляются средства спасения. Также устанавливается освещение и места для обогрева и переодевания купающихся.

Как прогнозируют в службе ДЧС, в крещенских купаниях примут участи около 5 000 человек. Наибольшее число купающихся традиционно приходится на Костанай, Рудный, Лисаковск и Костанайский район.

Айдос Ахметов напомнил, что граждане должны соблюдать следующие меры безопасности:

Окунаться необходимо только в специально оборудованных местах.

Перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку или пробежку.

Перед выходом к проруби необходимо надеть резиновые тапочки или носки.

Перед погружением необходимо глубоко вдохнуть и, задержав дыхание, погрузиться в воду.

Не рекомендуются прыжки в воду и погружение с головой, так как это приводит к избыточной потере тепла и грозит холодовым шоком.

Нужно помнить, что воздействие холодной воды может вызвать нормальную реакцию в виде учащения дыхания.

Опасно находиться в проруби более 1 минуты.

Если с вами ребенок, необходимо внимательно следить за ним во время погружения.

Необходимо, чтобы у проруби кто-нибудь встречал с полотенцем или халатом, чтобы сразу вытереть себя и ребенка. Также необходимо сразу надеть сухую одежду.

После купания рекомендуется выпить горячий чай, лучше из целебных трав.

ДЧС предупреждает: опасно принимать участие в крещенских купаниях детям, пожилым, людям с ослабленным здоровьем и не имеющим опыта закаливания. Разумеется, настоятельно не рекомендуется окунаться в купель лицам, находящимся в состоянии опьянения или с похмельным синдромом.

В Костанае купель будет организована традиционно на городском пляже, где ежегодно в крещенскую ночь окунаются порядка 1000-1200 человек.