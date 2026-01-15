Против оптимизации из всех костанайских перевозчиков выступил только один - ИП Брунер. Он уже пытался оспорить действия городских властей в суде в ноябре 2025-го, но отозвал иск для доработки. Новое разбирательство, которое состоялось 13 января в специализированном экономическом суде, не принесло желаемого результата.

Перевозчик требовал признать незаконным решение тарифной комиссии об оптимизации, а также оспорить одностороннее изменение договора между предпринимателем и акиматом.

В конце августа власти областного центра приняли решение оптимизировать 14 автобусных маршрутов. Отмечалось, что необходимо экономить бюджетные средства, которые перевозчики получают в качестве субсидий. Предлагалось сократить парк автобусов - так как субсидии выплачивают за километраж, это позволило бы сэкономить около 900 млн тенге.

В иске речь идет только о тех маршрутах, которые обслуживает ИП Брунер: №№ 2, 3, 13 и 25. У предпринимателя в резерв отправили 9 автобусов. Правда, после жалоб от костанайцев вернули одну машину на маршрут № 3.

- Акиматом Костаная незаконно изменено количество работающих автобусов на городских маршрутах, что повлекло значительное снижение доходов предприятия, - заявил в суде юридический консультант Павел ТРАВКИН. - Таким образом ответчики вышли за пределы своих полномочий. Хочу отметить, что полномочия тарифной комиссии предусмотрены правилами субсидирования. Мы направляли запрос министру транспорта. В ответе нам сообщили, что тарифная комиссия может только проверять расчеты перевозчика.

- Сокращение автобусов - это не оптимизация, так как ухудшены интервалы движения, сокращены рабочие места водителей, упал доход перевозчика, ухудшено качество обслуживания пассажиров, - добавила адвокат Снежанна ЖУКОВА. - Хоть у нас и нет в законе понятия «оптимизация», но на практике это - повышение эффективности, сокращение издержек без ущерба для потребителя. Одностороннее уменьшение числа автобусов не уменьшает затраты перевозчика. Поэтому это не оптимизация.

Представители аппарата акима Костаная и отдела ЖКХ настаивали, что имели полное право поменять интервал движения автобусов. Единственное требование, прописанное в договоре, это обязательное уведомление предпринимателя о грядущих изменениях за 10 календарных дней до вступления их в силу.

Городские власти уже объясняли, что они не меняют количество автобусов, которое зафиксировано в договоре. Просто те автобусы, которые остались не у дел, отправляются в резерв. То есть, перевозчик обязан их содержать в исправном состоянии, но не будет получать на них субсидии. Напомним: ранее власти гордились тем, как перевозчики обновили автобусный парк с помощью программы лизинга. Выплаты за новый транспорт предприниматели делали именно за счет субсидий.

Судья Аскар БЕКЕНОВ пришел к выводу, что ответчики ничего не нарушили. Он прекратил производство по требованию признать незаконным решение тарифной комиссии, а во всех остальных требованиях отказал в полном объеме.

- Решение тарифной комиссии носит рекомендательный характер и не порождает юридических последствий, в связи с чем не подлежит рассмотрению в гражданском судопроизводстве, - пояснил Бекенов. - По остальным требованиям суд считает, что ответчик не вышел за пределы своих договорных обязанностей. В договоре прописано право в одностороннем порядке изменить график движения автобусов. Доводы истца о том, что права предпринимателя были нарушены, несостоятельны, так как истец по договору принял на себя обязательства по обеспечению определенного количества работающих автобусов. Это количество не изменилось. Я понимаю, что перевозчик считает иначе. Тот факт, что в пункте 1.1 не прописано количество резервных автобусов, это процессуальное упущение предпринимателя. Нигде в договоре не прописано, сколько автобусов должно быть на маршруте, а сколько в резерве. Только их общее количество. В этой связи суд считает, что акимат Костаная не вышел за пределы договора.

Решение суда не окончательное и может быть обжаловано в апелляционной жалобе.

