Департамент уголовно-исполнительной системы (ДУИС) провел служебное расследование и направил материалы в полицию для дальнейшего принятия процессуального решения. Но действия медработников учреждения № 3 КУИС Астаны в пределы изучения не попали. Почему так?

Напомним, семье Константина Зари, признанного виновным в смертельном ДТП с 5 машинами на трассе Костанайской области, позвонили из учреждения №3 КУИС Астаны в ночь с 23 на 24 ноября и сообщили, что в 23 ноября в 18:45 он скончался.

Им также пояснили, что Константин обратился в медпункт тюрьмы 23 ноября в 12:00, а в 15:00 его привезли в 1-ю городскую больницу.

В ходе судебного разбирательства по ДТП суд установил, что 18 декабря 2023 года на 41 км трассы Аулиеколь-Костанай Honda CR V под управлением Зари, следуя за лесовозом, выехала на встречную полосу и столкнулась с BMW X5 потерпевшего Сергея Мнеяна. Машину последнего занесло на встречную полосу, где она врезалась в Chevrolet Cobalt и Hyundai accent. Водитель Cobalt Александр Скацкий скончался на месте. В аварию также попал "ВАЗ 2110".

Согласно же показаниям потерпевших Омаровых из Hyundai accent и сестры и дочери Зари, ехавших с ним в Honda CR V, на встречную выехал не Заря, а Мнеян, чем и спровоцировал ДТП.

Близкие Константина по-прежнему, как и сам Заря в суде, не признают его вину в ДТП. Ранее его дочь Светлана КОВАЛЬЧУК поведала корреспонденту «НГ» факты, которые, по ее мнению, указывают на игнорирование состояния здоровья Зари и халатность сотрудников тюрьмы.

Так, ранее адвокат Зари ходатайствовал, чтобы Константина поставили на учет в учреждении под особым контролем, так как он уже стоял на диспансерном учете и в ходе судебного разбирательства 2 раза лежал в инсультном отделении. Однако Ковальчук утверждает - терапевт Учреждения № 3 сообщил, что не имел документов об этом обстоятельстве.

Также, по словам Светланы, врач утверждал, что накануне смерти ходатайствовал руководству учреждения № 3 о госпитализации Зари. При этом, как заявляет Ковальчук, ссылаясь на слова заместителя главного врача 1-й больницы по лечебной части, компьютерная томография от 23 ноября показала, что одно легкое не работает вообще, а второе работает на какую-то часть. Как уверяет Светлана, этот же специалист сказал, что если бы Зарю привезли раньше, шансов спасти его было бы намного больше.

По факту смерти Константина Зари зарегистрировано уголовное дело, но адвокат ходатайствует о переквалифицировании его в дело о халатности сотрудников учреждения.

Заместитель начальника департамента уголовно-исполнительной системы по г. Астана Нургали АЖИХАНОВ, отвечая на запрос «НГ», пояснил:

- Департаментом проведено служебное расследование по факту смерти осужденного Заря Константина Николаевича, 29.12.2025 г. материалы служебного расследования был зарегистрирован в КУИ № 257100080000026 и направлены в Управление собственной безопасности департамента полиции г. Астана для дальнейшего принятия процессуального решения. Кроме этого сообщаем, что, в соответствие с Указом Президента РК от 19 июля 2021 года № 622 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан», функции и полномочия Министерства внутренних дел в сфере медицинского обеспечения лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, с 01.01.2023 года переданы в ведение Министерства здравоохранения РК. В связи с чем департамент не уполномочен рассматривать обращения касающиеся действия/бездействия работников медицинской организаций, расположенного в учреждение №3 департамента, медицинское обеспечение осужденных, содержащихся в учреждении, закреплена за городской поликлиникой № 8 г. Астана.

Фото из архива «НГ»