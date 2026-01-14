В Костанае продолжаются восстановительные работы на водопроводных сетях по адресу ул. Баймагамбетова, 134. Авария произошла в ночь на 13 января.





Как сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су", сообщение о порыве водопровода поступила в iKomek в 04:35. На место направили аварийные бригады предприятия и специализированную технику. Перекрыли задвижки по основным направлениям, начали откачивать воду.



- Порыв локализован, выход воды из-под земли прекращён. Ситуация находится под контролем, восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме, - сообщали вчера в пресс-службе ГКП.



В акимате Костаная поясняли, что временно приостановлено водоснабжение в одном многоквартирном жилом доме, 25 частных жилых домах и 11 коммерческих помещениях, для них обеспечили подвоз питьевой воды.



Завершить работы планировали до полуночи, но выявили осевое смещение основного трубопровода.



- Заполнение водовода и подача воды планируются в первой половине дня 14 января, ориентировочно до обеда. Дополнительно будет сообщено после запуска, - проинформировали в «Костанай-Су».





Сегодня, 14 января, утром корреспондент «НГ» побывал на месте аварии. На участке работали экскаватор-погрузчик, аварийная машина и автомобиль с насосным оборудованием. Убирали наледь, которая образовалась в результате порыва.



- Авария устранена, сейчас идут работы по уборке льда. Они будут завершены в ближайшее время, - пояснил мастер участка.

В 13.09 в пресс-службе ГКП "Костанай-Су" сообщили, что все сварочные и восстановительные работы завершены. Течей не обнаружено, водовод проверен. Вода подана, все потребители подключены.



"НГ" направила дополнительные вопросы о причинах аварии в пресс-службу ГКП "Костанай-Су".

Напомним, что в ноябре прошлого года аким Костаная Марат Жундубаев на встрече с населением заявлял, что проект реконструкции ул. Баймагамбетова подорожал до 5,3 млрд тенге и в частности из-за необходимости полной замены изношенных коммуникаций. Он отмечал, что только за зиму 2022 года на этом участке произошло около 50 аварий. Реконструкцию улицы планируют начать в этом году.

Фото автора