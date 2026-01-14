Блогер Кайсар Камза объявлен в международный розыск. Суд санкционировал в его отношении меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передаёт Tengrinews.kz.

Фото: instagram.com/@qais_arr

В чём подозревают Кайсара Камзу

Блогер подозревается в пособничестве в незаконной игорной деятельности. По данным АФМ, на протяжении около пяти лет Кайсар Камза вел активную блогерскую деятельность в Instagram под именем qais_arr, где у него было около 2,4 миллиона подписчиков. Также он администрировал закрытый Telegram-канал "Қора энтертейнмэнт", аудитория которого насчитывала порядка 368 тысяч человек.

"Используя личные аккаунты в социальных сетях, Қамза Қ.Б. систематически размещал видеоматериалы и публикации, содержащие прямые ссылки, графические элементы и призывы к регистрации и участию в азартных играх на сайте Pinco для граждан Казахстана. Дополнительно под видеороликами размещался его персональный промокод, предоставляющий пользователям бонусы", - рассказали в АФМ.

Реклама азартных игр и доходы

Таким образом, блогер Кайсар Камза, по версии следствия, рекламировал онлайн-казино и привлекал новых участников, получая доход в виде вознаграждений, бонусов или процентных отчислений от игровой платформы.

Для сокрытия незаконных доходов, как сообщили в АФМ, использовался криптокошелек, на который поступали платежи от организаторов интернет-казино.

С санкции суда на криптоактивы в размере 182 736,741 USDT был наложен арест.

В АФМ призвали граждан сообщать любую информацию о возможном местонахождении разыскиваемого лица в дежурную часть ведомства по телефону + 7 7172 70 84 78.

Напомним, ранее на портале правовой статистики и специальных учётов была опубликована ориентировка на блогера Кайсара Камзу. Инициатором розыска указано Агентство по финансовому мониторингу. Разыскные мероприятия проводит департамент экономических расследований по Астане.

Согласно официальной информации, разыскное дело зарегистрировано 10 января 2026 года.

Позже Кайсар Камза прокомментировал появившуюся информацию о том, что он объявлен в розыск. Свою реакцию он опубликовал в Instagram. В ролике он выразил недоумение тем, что его разыскивают "как преступника".

"Кому я перешёл дорогу? Я жил спокойно, со всеми, с каждым здоровался всегда. Что такого преступного я совершил, что меня теперь ищут всей страной, всем государством? Я же не тот преступник, которого нужно разыскивать всем" — заявил Камза.

В другом видео, опубликованном в сторис с подписью "В общем, так выходит", блогер продолжил мысль.

"Если я отправлюсь туда, отправляйте мне напитки, сигареты и другие вещи. Я вам доверяю. Кому я еще мог доверять?" — отметил он.

Кто такой Кайсар Камза

Кайсар Камза — казахстанский инфлюенсер. На его страницу в Instagram подписаны около 2,4 миллиона человек. Широкую известность он получил благодаря провокационному контенту, демонстрации роскошного образа жизни, а также видеороликам, снятым за границей.

Ранее блогер уже попадал в поле зрения государственных органов. Его привлекали к административной ответственности за нарушения законодательства о рекламе, в том числе за проведение незаконных розыгрышей и продвижение онлайн-казино. В одном из случаев штраф составил 1,17 миллиона тенге. Несмотря на это, стиль и содержание его аккаунта, по оценке регуляторов, существенно не изменились.

Дополнительный общественный резонанс вызвало видео, снятое Камзой во время поездки в Индию. На кадрах блогер использует нецензурную лексику и ведёт себя агрессивно по отношению к местным жителям. Позже в Министерстве иностранных дел Казахстана сообщали, что официальных уведомлений от индийских властей о правонарушениях не поступало, однако напоминали об ответственности за подобное поведение за границей.