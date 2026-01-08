Ранее такое указание дала министр здравоохранения Казахстана, но обещание долгое время не исполняли и, отчаявшись, мама ребенка записала видеообращение президенту, а отец Алибек ТУКТУБАЕВ рассказал историю сына «НГ».

Ранее из-за невыполнения обещания министра мать ребенка записала видеообращение президенту / Кадр из видео из архива «НГ»

- 8 апреля 2025 года у меня родился сын с небольшим дефектом носа, - делился Туктубаев. - После двух месяцев выяснилось, что у него атрезия хоан частично (врожденное состояние, при котором отверстия (хоаны), соединяющие носовую полость с носоглоткой, частично или полностью заращены костной, хрящевой или соединительной тканью - «НГ»). Ребенок самостоятельно дышать не может. До этого он находился дома, находился на грудном вскармливании, все как положено. Ребенок потихонечку начал вес набирать, расти. Потом он приболел, начал температурить. Экстренно вызвали реанимобиль, его отправили в Костанай - в детскую инфекционную больницу. Там он находится в реанимации долгое время. Потом он выписался, супруге его передали. И с 11 июня ребенок находится в больнице. Постоянно температура, его постоянно колят. Отправляли в Астану в Центр материнства и детства, там ему поставили трахеостому - сделали отверстие в горле, поставили трубку, чтобы он получал кислород. И через это отверстие супруга ему выкачивает жидкость из легких.

4 ноября Алибек был на личном приеме у министра здравоохранения РК Акмарал АЛЬНАЗАРОВОЙ, которая приезжала в Костанай.

- Я к ней обратился с вопросом: почему моего сына не переводят, не берет ни одна клиника государственная в Алматы, Центр педиатрии и хирургии, где действительно врачи работают с этим. В Астане в операции нам отказывают из-за маленького веса. С того времени его не могут стабилизировать, поправить ему здоровье, ребенок все время находится на антибиотиках. При инфекциях падал гемоглобин, ему делали 4 или 5 раз переливание крови. Ребенок переносит больше всяких лекарств здесь, чем если бы какая-нибудь клиника взяла на операцию. Министр сказала, чтобы все это решили. Тем, кто сидел на приеме, она поручила связаться с Центром материнства и детства и все решить в кратчайшие сроки. Она сказала: "Надо перенаправить туда ребенка".

«НГ» обратилась с официальным запросом к министру здравоохранения. На него ответили в департаменте охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения РК:

- Согласно информации Национального центра экстренной медицины, транспортировка ребенка по линии медицинской санитарной авиации с Костанайской областной детской больницы в Национальный центр педиатрии и детской хирургии (в Алматы - «НГ») планируется 5 января 2026 года.

Сегодня, 8 января, Алибек Туктубаев подвтердил «НГ», что перелет состоялся.