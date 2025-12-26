Семья проживает в Карабалыке. Отец ребенка Алибек ТУКТУБАЕВ обратился в «НГ» с вопросом: почему поручение министра здравоохранения так и не исполнили? Сегодня, 26 декабря, мать ребенка Асель ТУКТУБАЕВА записала видеообращение к президенту и министру здравоохранения Казахстана.

Мама ребенка также записала видеобращение президенту и министру здравоохранения / Кадр из видео

- 8 апреля 2025 года у меня родился сын с небольшим дефектом носа, - рассказал Туктбуаев. - После двух месяцев выяснилось, что у него атрезия хоан частично (врожденное состояние, при котором отверстия (хоаны), соединяющие носовую полость с носоглоткой, частично или полностью заращены костной, хрящевой или соединительной тканью - «НГ»). Ребенок самостоятельно дышать не может. До этого он находился дома, находился на грудном вскармливании, все как положено. Ребенок потихонечку начал вес набирать, расти. Потом он приболел, начал температурить. Экстренно вызвали реанимобиль, его отправили в Костанай - в детскую инфекционную больницу. Там он находится в реанимации долгое время. Потом он выписался, супруге его передали. И с 11 июня ребенок находится в больнице. Постоянно температура, его постоянно колят. Отправляли в Астану в Центр материнства и детства, там ему поставили трахеостому - сделали отверстие в горле, поставили трубку, чтобы он получал кислород. И через это отверстие супруга ему выкачивает жидкость из легких.

4 ноября Алибек был на личном приеме у министра здравоохранения РК Акмарал Альназаровой. которая приезжала в Костанай.

- Я к ней обратился с вопросом: почему моего сына не переводят, не берет ни одна клиника государственная в Алматы, Центр педиатрии и хирургии, где действительно врачи работают с этим. В Астане в операции нам отказывают из-за маленького веса. С того времени его не могут стабилизировать, поправить ему здоровье, ребенок все время находится на антибиотиках. При инфекциях падал гемоглобин, ему делали 4 или 5 раз переливание крови. Ребенок переносит больше всяких лекарств здесь, чем если бы какая-нибудь клиника взяла на операцию. Министр сказала, чтобы все это решили. Тем, кто сидел на приеме, она поручила связаться с Центром материнства и детства и все решить в кратчайшие сроки. Она сказала: "Надо перенаправить туда ребенка".

«НГ» обратилась в управление здравоохранения Костанайской области, там нас переадресовали в детскую областную больницу. На письменный запрос в медучреждении ответили:

- Согласно Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения», статьи 273 Тайна медицинского работника, пункта 1 Персональные медицинские данные, информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья лица, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и (или) лечении, составляют тайну медицинского работника, и могут быть разглашены исключительно в случаях предусмотренных законодательством.

Сейчас семья обсуждает вопрос стабилизации и дальнейшего оперирования ребенка с Центром хирургии и педиатрии Алматы.