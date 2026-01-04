Налог на транспорт в 2026 году: что изменилось
С 1 января 2026 года новым Налоговым кодексом предусмотрены изменения по налогу на транспорт. О них напомнили в Комитете государственных доходов, передаёт Tengri Auto со ссылкой на сайт Комитета.
Фото: depositphotos.com
Исключены ставки для легковых автомобилей с объёмом двигателя свыше 3000 кубических сантиметров, произведённых (изготовленных или собранных) в Казахстане после 31 декабря 2013 года или ввезённых на территорию республики после этой даты.
Теперь категорию будут определять строго по данным свидетельства о регистрации, то есть по той категории права на управление, которая указана в документе (A, B, C, D).
В целях сокращения форм налоговой отчётности исключено обязательство по представлению расчёта текущих платежей по налогу на транспортные средства.
- С 2026 года налогоплательщик будет представлять только годовую декларацию и, соответственно, разово производить уплату по итогам года, - добавили в Комитете.
