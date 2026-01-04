С 1 января 2026 года новым Налоговым кодексом предусмотрены изменения по налогу на транспорт. О них напомнили в Комитете государственных доходов, передаёт Tengri Auto со ссылкой на сайт Комитета.

Фото: depositphotos.com

В частности, при исчислении налога на легковые автомобили со сроком эксплуатации от 10 до 20 лет применяется поправочный коэффициент 0,7, свыше 20 лет - 0,5. Учитывая, что налог уплачивается по итогам года, сумма налога с учётом понижающих коэффициентов за 2026 год будет исчислена в 2027 году.

Исключены ставки для легковых автомобилей с объёмом двигателя свыше 3000 кубических сантиметров, произведённых (изготовленных или собранных) в Казахстане после 31 декабря 2013 года или ввезённых на территорию республики после этой даты.

Крестьянские фермерские хозяйства, дополнительно к другим льготам, освобождаются от уплаты налога на пикапы - по одному автомобилю на одно крестьянское или фермерское хозяйство.

Теперь категорию будут определять строго по данным свидетельства о регистрации, то есть по той категории права на управление, которая указана в документе (A, B, C, D).

В целях сокращения форм налоговой отчётности исключено обязательство по представлению расчёта текущих платежей по налогу на транспортные средства.

- С 2026 года налогоплательщик будет представлять только годовую декларацию и, соответственно, разово производить уплату по итогам года, - добавили в Комитете.

Напомним, сегодня "НГ" сообщала также о том, что в ЕНПФ напомнили о размерах пенсионных взносов для самозанятых в новом Налоговом кодексе.