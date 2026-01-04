В ЕНПФ напомнили, что 1 января в Казахстане вступил в силу новый Налоговый кодекс и изменения в Социальный кодекс. Внедряются специальные налоговые режимы для самозанятых граждан: СНР для самозанятых, СНР на основе упрощенной декларации, СНР для крестьянских или фермерских хозяйств.Эти режимы предусматривают уплату не только налогов, но и обязательных пенсионных взносов самозанятыми, сообщает Informburo.kz.

Фото Depositphotos.com

Самые низкие ставки - у тех, кто работает на себя и не нанимает сотрудников



СНР для самозанятых предназначен для тех, кто работает на себя и не нанимает сотрудников. Лимит доходов - до 300 МПР в месяц, ОПВ - 1% от дохода, ОПВР - 1% от дохода. Пенсионные взносы оплачиваются самостоятельно через специальное приложение. Если работать через интернет-платформу, то взносы удерживает её оператор. Это удобно и прозрачно.

СНР на основе упрощенной декларации могут применять ИП и юридические лица-резиденты Казахстана при условии, что их деятельность не входит в запретительный перечень, утверждённый правительством Казахстана. Лимит доходов - до 600 000 МРП в год, ОПВ - 10% от дохода, ОПВР - 3,5% от дохода в 2026 году с ежегодным ростом до 5% в 2028 году.

СНР для крестьянских или фермерских хозяйств вправе применять хозяйства при наличии земельных участков. Если хозяйство получает доходы от иной деятельности, но они должны платить налоги и взносы и сдавать отчётность по упрощенной декларации либо в общеустановленном порядке. ОПВ - 10% от дохода, ОПВР - 3,5% от дохода в 2026 году с ежегодным ростом до 5% в 2028 году.

Все взносы - ОПВ и ОПВР - уплачиваются до 25 числа месяца, следующего за месяцем получения дохода.

Уплата пенсионных взносов самозанятыми важна для формирования пенсионного капитала и подтверждения трудового стажа. Нововведения обеспечат социальную защиту работников и стимулируют выход из теневой экономики, подчеркнули в ЕНПФ.

Напомним, недавно "НГ" сообщала, что в 2026 году в Казахстане выросли пособия.