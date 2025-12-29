Ставки взносов и отчислений в систему ОСМС в следующем году повышаться не будут - они останутся на уровне этого года. Но некоторым всё-таки придётся платить больше, передаёт корреспондент TengriHealth.

Фото пресс-службы НАО "Фонд социального медицинского страхования"

Что изменится?

Директор алматинского филиала Фонда социального медицинского страхования Ильяс Мухамеджан на брифинге в региональной службе коммуникаций рассказал, что с 1 января 2026 года работники, как и прежде, будут платить в ОСМС два процента от своей заработной платы, работодатели продолжат перечислять три процента.

Самостоятельные плательщики по-прежнему будут взносить в фонд пять процентов от минимальной зарплаты, то есть 4250 тенге в месяц.

При этом изменится верхний предел дохода, с которого рассчитываются взносы. Сейчас он составляет 10 минимальных заработных плат (МЗП) - 850 тысяч тенге. Со следующего года максимальный порог, с которого отчисляют взносы, возрастёт до 40 МЗП для работодателей и до 20 МЗП для работников.

- Это решение позволит одновременно повысить справедливость системы, так как сегодня граждане с высокими доходами платят пропорционально меньше, чем другие. И сохранить устойчивость и финансовую стабильность страховой модели, - отметил Ильяс Мухамеджан.

Эта норма затронет 9 процентов наёмных работников, которые имеют доходы свыше 850 тысяч тенге. Для всех остальных ничего не изменится.

Как это работает сейчас?

Как пояснили в Министерстве здравоохранения, сегодня работники со средней зарплатой в 300 тысяч тенге перечисляют в ОСМС шесть тысяч тенге, это примерно два процента от дохода.

При доходе в 1,5 миллиона тенге, что в пять раз больше средней зарплаты, срабатывает верхний предел в 10 МЗП (850 тысяч тенге), поэтому взнос не превышает 17 тысяч тенге, или 1,1 процента от дохода.

С дохода в 3 миллиона тенге, что уже в 10 раз выше средней зарплаты, взнос на ОСМС остаётся таким же - 17 тысяч тенге, или 0,6 процента от дохода.

Как это будет работать с 2026 года?

С 2026 года верхний предел суммы для исчисления взносов работодателей и отчислений наёмных работников и работодателей на ОСМС составит:

Для работников - 1,7 миллиона тенге. Максимальные отчисления - 34 тысячи тенге в месяц.

Для работодателей - 3,4 миллиона тенге. Максимальные отчисления - 102 тысячи в месяц.

Ставки взносов не меняются: повышается только верхний порог доходов для исчисления взносов и отчислений в систему ОСМС.

Что такое ОСМС?

ОСМС - это система обязательного социального медицинского страхования, которая действует в Казахстане с 1 января 2020 года. С момента её запуска граждане начали отчислять деньги на медстрахование и пользоваться необходимым спектром медицинских услуг.

Напомним, летом Мажилис принял поправки в Закон "Об обязательном социальном медицинском страховании", в котором в том числе речь шла об изменении верхнего предела доходов, с которых рассчитываются взносы.

Пока шло обсуждение, депутаты предлагали добавить в систему условно-сберегательные медицинские счета, на которые поступала бы часть взносов в ОСМС, и разрешить тратить деньги на добровольную страховку, стоматологию, реабилитацию или дополнительное лечение. Но предложение в итоге отклонили.

Сейчас в Мажилисе рассматривают пакет поправок в законы по вопросам здравоохранения. И депутаты вновь заговорили об индивидуальных счетах.

В Минздраве уже ответили, что вопрос создания накопительных счетов в системе ОСМС не обсуждается.

Ранее говорилось о том, что казахстанцы смогут посещать частные клиники за счёт ОСМС. Пациентов, которым не удалось получить услугу или обследование в государственной больнице, планируют направлять в частную клинику, а расходы возмещать за счёт средств обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Напомним, недавно "НГ" также сообщала о новых правилах ОСМС и о том, кто получит медицинскую помощь за счет бюджета.