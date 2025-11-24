В приговоре, который огласили 20 ноября, не подтверждается конкретно этот мотив убийства. Гособвинитель же настаивала, что подсудимый убил потерпевшего за оскорбление бывшей жены.

- Ермакан Тлеубергенов стал оскорблять Максута Омарова, заявляя, что его бывшая супруга работает массажисткой в Астане и якобы оказывает интимные услуги, - зачитывала на первом заседании текст заключения прокурор Анар ОСПАНОВА. - После конфликта Омаров вернулся домой. По дороге его не покидало чувство обиды. У Омарова возник умысел убить Тлеубергенова. Из предбанника он взял кухонный нож. С 22:00 по 00:10 направился к Тлеубергенову, вошел в дом через незапертую дверь. Ермакан лежал на диване и смотрел телевизор. Омаров, находясь в состоянии алкогольного опьянения, держа нож левой рукой, нанес 4 удара в область грудной клетки Тлеубергенова.

Фото из архива "НГ"

Вину в убийстве подсудимый не признает.

Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Одним из главных аргументов прокурора была аудиозапись того, как Омаров признается в убийстве сокамернику в СИЗО. Защитники подсудимого в ответ заявляли, что запись не может использоваться, как доказательство, поскольку экспертиза не подтвердила, что на ней голос Омарова.



Адвокаты также отмечали, что обилие крови убитого, которое нашли на двери его дома, не было обнаружено на куртке и теле Омарова. По мнению защитников, это говорит о том, что Омарова не было на месте преступления в момент его совершения.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области признал Максута Омарова виновным и приговорил его к 11 годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Цитата из приговора: "С 22:40 часов 10 апреля 2025 года по 00:10 часов 11 апреля 2025 года Омаров в зальной комнате квартиры № 2 дома № 12 по улице Борисенко в селе Красная Пресня Мендыкаринского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью убийства Тлеубергенова умышленно нанес кухонным ножом четыре удара в область грудной клетки последнего, в результате в короткий промежуток времени наступила смерть Тлеубергенова от острой кровопотери, развившейся вследствие проникающих колото-резаных ранений передней стенки грудной клетки слева и справа, с повреждением верхней и нижней долей правого и левого легкого, диафрагмы, печени, сердечной сорочки, передней стенки левого желудочка сердца. После чего Омаров покинул место происшествия".

Смягчающих обстоятельств суд и присяжные не усмотрели.

"К обстоятельствам, отягчающих уголовную ответственность и наказание, суд с участием присяжных заседателей относит совершение уголовного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, - отмечается в приговоре. - Суд, с учетом характера и степени общественной опасности уголовного правонарушения, тяжести правонарушений, отнесенных к категории тяжких и особо тяжким против личности, личности виновного, в том числе его поведения до и после совершения правонарушений, отсутствия постоянного места работы, отсутствия обстоятельств, смягчающих, и наличия обстоятельств, отягчающих его ответственность, считает необходимым назначить ему наказание, связанное с изоляцией от общества в пределах санкции статьи, по которой он признан виновным".

Омарову также вменяли кражу на сумму около 13 000 тенге, совершенную раньше даты убийства и в отношении другого потерпевшего. В этой части суд также признал его виновным.

Окончательное наказание назначили с применением ч. 3 ст. 58 УК РК - по совокупности уголовных правонарушений путем поглощения менее строгого наказания более строгим.

Дочь осужденного и его общественный защитник Азиза ОМАРОВА сообщила "НГ", что намерена обжаловать приговор.