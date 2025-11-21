Объяснений по этому поводу потребовала жительница микрорайона Аэропорт. Она рассказала о ситуации на встрече населения с акимом Костанайской области Кумаром АКСАКАЛОВЫМ, которая прошла сегодня, 21 октября.

Сначала доклад сделал аким города Марат ЖУНДУБАЕВ, упомянув в перечне достижений и социальные объекты, введенные в эксплуатацию в этом году.

- Почему новый садик в нашем микрорайоне не принимает детей? Его при вас открыли, но он не работает, - сказала участница встречи, которая не представилась, - мы обращались к заведующей детсада, она сказала, что санэпидстанция не дает разрешения, потому что в помещениях - подвесные потолки, которых не должно быть в таком учреждении, и грунтовые воды в основании. Вы скажите, как отдел строительства давал разрешение, раз по СниПам такого быть не должно?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наша Газета | Новости | Костанай (@ng.kz_)

Руководитель областного управления строительства Дидар ТЛЕУБАЕВ признал, что «такой факт есть», сказал, что подрядчик заканчивает переделку потолков в 16 помещениях садика, а грунтовой воды нет.

Женщина парировала, что воды нет, потому что родители начали активно выяснять причины создавшейся ситуации и после этого в здание привезли откачивающий насос. И настаивала, чтобы ей объяснили, как в принципе стал возможен почти 5-месячный простой всеми уполномоченными органами принятого объекта.

- Автор проекта допустил ошибку, - ответил Тлеубаев, не комментируя, как проект с такой ошибкой прошел экспертизу, - подрядчик сейчас потолки исправляет, обещает закончить работы в течение недели.

- Вы обещаете перед всем народом, что с 1 декабря детсад сможет принимать детей? - спросила женщина.

Чиновник сказал, что обещает.

Фото автора